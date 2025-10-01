Este feriado clave de octubre 2025 llegará unos días antes por decisión del Gobierno: cuál es el motivo Como suele ocurrir en estas ocasiones, el anuncio despertó tanto entusiasmo como dudas en las personas. Por







Octubre consta de varios feriados para aprovechar.

Octubre se acerca con novedades en el calendario oficial de feriados, ya que uno de los feriados más relevantes del mes será modificado en su fecha habitual. La decisión, tomada por el Gobierno, busca reorganizar los días de descanso y ha generado repercusión en distintos sectores.

El cambio implica que la jornada del 12 de octubre se adelantará unos días, lo que abre la puerta a un nuevo fin de semana largo y a la reprogramación de actividades previstas por trabajadores, estudiantes y comercios. La medida reconfigura la agenda del mes, y promete ser una buena excusa para descansar.

Qué feriado de octubre 2025 cambió su día por decisión del Gobierno Feriados

El viernes 10 de octubre fue incorporado como día no laborable, lo que dará lugar a un fin de semana largo con impacto directo en el turismo interno, la gastronomía y los servicios. La decisión se vincula con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha cargada de historia y debate.

El Gobierno resolvió trasladar la conmemoración del domingo 12 al viernes 10 de octubre, con el propósito de conformar un feriado puente que incentive la actividad turística.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre