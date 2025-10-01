Este feriado clave de octubre 2025 llegará unos días antes por decisión del Gobierno: cuál es el motivo

Octubre se acerca con novedades en el calendario oficial de feriados, ya que uno de los feriados más relevantes del mes será modificado en su fecha habitual. La decisión, tomada por el Gobierno, busca reorganizar los días de descanso y ha generado repercusión en distintos sectores.
El cambio implica que la jornada del 12 de octubre se adelantará unos días, lo que abre la puerta a un nuevo fin de semana largo y a la reprogramación de actividades previstas por trabajadores, estudiantes y comercios. La medida reconfigura la agenda del mes, y promete ser una buena excusa para descansar.
El viernes 10 de octubre fue incorporado como día no laborable, lo que dará lugar a un fin de semana largo con impacto directo en el turismo interno, la gastronomía y los servicios. La decisión se vincula con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha cargada de historia y debate.
El Gobierno resolvió trasladar la conmemoración del domingo 12 al viernes 10 de octubre, con el propósito de conformar un feriado puente que incentive la actividad turística.