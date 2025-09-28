El desgarrador homenaje del hijo de Romina Yan a 15 años de su muerte El piloto de automovilismo Valentín Yankelevich utilizó su cuenta de Instagram para compartir una emotiva imagen junto a su mamá.







Romina Yan falleció de forma trágica hace 15 años. Redes sociales

El fallecimiento de Romina Yan cumplió su 15to aniversario y uno de sus hijos, el piloto de automovilismo Valentín Yankelevich, decidió realizar un desgarrador homenaje que no tardó en recorrer las redes sociales por el dolor que continúa ligado a la familia de Cris Morena.

A través de sus historias de Instagram, Valentín Yankelevich decidió compartir una cariñosa imagen junto con su madre y llenó las redes sociales de emotividad. En esta ocasión, a 15 años de la muerte de Romina Yan, publicó una fotografía en la que posó con su mamá y sus dos hermanos, aunque con la evidente edad infantil de ese entonces.

Vale recordar que el actual piloto de automovilismo cambió su apellido de forma legal hace algunos años, ya que originalmente era Giordano y ahora lleva el de su madre para homenajearla. Con todo esto, la situación no hace más que conmover a sus miles de seguidores y cada noticia se viraliza con mucha rapidez por la tristeza generalizada que existe con lo ocurrido.

Valentín Yankelevich historia Romina Yan Valentín sorprendió con su emotiva publicación para su madre. Captura Instagram

Romina Yan murió a sus 36 años en 2010 luego de sufrir una descompensación tras correr en una cinta del gimnasio que frecuentaba en San Isidro. Aquel día, un amigo consiguió llevarla al Hospital Central y fue ingresada a las 16:30 hs ya sin signos vitales, por lo que luego de 50 minutos de intentos fallidos por reanimarla, a las 17:20 hs se declaró su fallecimiento.