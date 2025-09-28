IR A
El desgarrador homenaje del hijo de Romina Yan a 15 años de su muerte

El piloto de automovilismo Valentín Yankelevich utilizó su cuenta de Instagram para compartir una emotiva imagen junto a su mamá.

Romina Yan falleció de forma trágica hace 15 años.

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 
El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

A través de sus historias de Instagram, Valentín Yankelevich decidió compartir una cariñosa imagen junto con su madre y llenó las redes sociales de emotividad. En esta ocasión, a 15 años de la muerte de Romina Yan, publicó una fotografía en la que posó con su mamá y sus dos hermanos, aunque con la evidente edad infantil de ese entonces.

Vale recordar que el actual piloto de automovilismo cambió su apellido de forma legal hace algunos años, ya que originalmente era Giordano y ahora lleva el de su madre para homenajearla. Con todo esto, la situación no hace más que conmover a sus miles de seguidores y cada noticia se viraliza con mucha rapidez por la tristeza generalizada que existe con lo ocurrido.

Valentín sorprendió con su emotiva publicación para su madre.

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La histórica productora televisiva Cris Morena publicó este domingo un conmovedor video en sus redes sociales, a 15 años de la muerte de su hija Romina Yan, y cuatro meses del trágico fallecimiento de su nieta Mila Yankelevich, en los Estados Unidos. "Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias", señaló.

Cris Morena recordó a su hija y nieta.

