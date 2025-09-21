IR A
Cacho Deicas anunció su despedida definitiva de Los Palmeras: "Les presento este nuevo camino..."

El cantante de 73 años decidió relanzar su carrera en la música y se mostró llenó de expectativa en sus redes sociales.

Cacho Deicas le puso punto final a su carrera en Los Palmeras﻿.

Los Palmeras quedaron al borde de la desolución.
A través de su cuenta de Instagram, Cacho compartió un sorpresivo video que musicalizó con Tan Bella y Tan Presumida de Los Palmeras. Junto con este, escribió: "Amigos, les presento el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos ustedes. ¡En breve habrá novedades!".

Este posteo recibió casi 15 mil me gustas y superó los mil comentarios, entre los que se destacaron varios artistas del género y diferentes mensajes de apoyo para el ya exlíder del histórico grupo de cumbia santafesina. Al mismo tiempo, ninguno de sus excompañeros se manifestó públicamente al respecto de esta situación.

Luego, Cacho directamente confirmó su primer show: "Para aquellos que no les gusta esperar, sábado 29 de noviembre, Teatro Gran Rex, ¡nos estaremos encontrando para seguir disfrutando de nuestra música juntos! ¡Próximamente entradas a la venta!". De esta manera, a sus 73 años, el exlíder de Los Palmeras decidió reinventarse para seguir más vigente que nunca.

