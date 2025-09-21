Cacho Deicas anunció su despedida definitiva de Los Palmeras: "Les presento este nuevo camino..."

El cantante Rubén Héctor "Cacho" Deicas anunció su despedida definitiva del grupo de cumbia santafesina Los Palmeras y terminó con el misterio alrededor de un potencial reencuentro con sus ya excompañeros, con quienes compartió los escenarios de miles de shows desde 1978 hasta el fuerte conflicto que los separó para siempre.
A través de su cuenta de Instagram, Cacho compartió un sorpresivo video que musicalizó con Tan Bella y Tan Presumida de Los Palmeras. Junto con este, escribió: "Amigos, les presento el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos ustedes. ¡En breve habrá novedades!".
Este posteo recibió casi 15 mil me gustas y superó los mil comentarios, entre los que se destacaron varios artistas del género y diferentes mensajes de apoyo para el ya exlíder del histórico grupo de cumbia santafesina. Al mismo tiempo, ninguno de sus excompañeros se manifestó públicamente al respecto de esta situación.
Embed - Rubén "Cacho" Deicas on Instagram: "Amigos, les presento el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos uds En breve habrá novedades! #cumbia #cachodeicas #argentina #cumbiasantafesina #santafe #cachodeicasoficial #rubendeicas #lospalmeras #cantante #uncachodecumbia #unanuevavida #solista"
Luego, Cacho directamente confirmó su primer show: "Para aquellos que no les gusta esperar, sábado 29 de noviembre, Teatro Gran Rex, ¡nos estaremos encontrando para seguir disfrutando de nuestra música juntos! ¡Próximamente entradas a la venta!". De esta manera, a sus 73 años, el exlíder de Los Palmeras decidió reinventarse para seguir más vigente que nunca.
Embed - Rubén "Cacho" Deicas on Instagram: "Para aquellos que no les gusta esperar Sabado 29 de noviembre, TEATRO GRAN REX, nos estaremos encontrando para seguir disfrutando de nuestra música juntos! PROXIMAMENTE ENTRADAS A LA VENTA! No te olvides, agendalo! #cachodeicas #santafe #argentina #cumbia #cumbiasantafesina #cachodeicasoficial #rubendeicas #uncachodecumbia #cantante #granrex #solista #siguelafiesta"
Lali Espósito reveló cuándo llegará su canción con Tini Stoessel e ilusionó al mundo de la música
La actriz y cantante Lali Espósito reveló cuándo llegará su canción con Tini Stoessel y terminó con el misterio alrededor de la foto viral de hace algunos años, donde se pudo observar a ambas en un estudio de música y se creó todo tipo de rumores sobre lo que podía significar.