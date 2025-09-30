Soda Stereo adelantó que hará una gira mundial: qué países estarán incluidos La histórica banda de rock celebró los cuatro estadios agotados en el Movistar Arena y reveló que habrá shows fuera de Argentina.







Soda Stereo ﻿vuelve al ruedo con cinco shows en Argentina y una gira mundial. Instagram

La histórica banda de rock Soda Stereo adelantó que hará una gira mundial y esta decisión parece ir directamente de la mano con los cinco shows anunciados en el Movistar Arena, de los cuales cuatro se agotaron en cuestión de minutos y evidenció la expectativa del público.

A través de su cuenta de X, Soda Stereo celebró los cuatro sold outs del Movistar Arena y anunció una nueva fecha para la Ciudad de Buenos Aires. Y junto con esto, aprovechó para enviar un mensaje a sus fans fuera de Argentina, con el cual adelantaron que hará una gira por América y Europa, anuncio que tomó por sorpresa al mundo de la música.

Tras hacer mención a los detalles para la compra de las entradas en la quinta fecha del Movistar Arena, informaron: "Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España... ¡Estén atentos!". De esta manera, anticiparon que van a dar shows en, por lo menos, seis países por fuera de Argentina, toda una novedad para el 2026.

Embed Entradas a la venta en https://t.co/JPMElCyicK con todos los medios de pago. Tarjetas de crédito Visa @bancogalicia, 6 cuotas sin interés.



Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España.....estén atentos!#SodaStereo — Soda Stereo (@sodastereo) September 30, 2025

Si bien todavía no se sabe cómo serán los shows de Soda Stereo, ya que su líder Gustavo Cerati falleció en 2014, el mensaje en el sitio web de la banda está claro: " Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras". Con todo esto, el público se mostró muy expectante por verlos juntos una vez más y esta es la razón detrás de los rápidos sold outs.