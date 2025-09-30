IR A
Soda Stereo adelantó que hará una gira mundial: qué países estarán incluidos

La histórica banda de rock celebró los cuatro estadios agotados en el Movistar Arena y reveló que habrá shows fuera de Argentina.

A través de su cuenta de X, Soda Stereo celebró los cuatro sold outs del Movistar Arena y anunció una nueva fecha para la Ciudad de Buenos Aires. Y junto con esto, aprovechó para enviar un mensaje a sus fans fuera de Argentina, con el cual adelantaron que hará una gira por América y Europa, anuncio que tomó por sorpresa al mundo de la música.

Tras hacer mención a los detalles para la compra de las entradas en la quinta fecha del Movistar Arena, informaron: "Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España... ¡Estén atentos!". De esta manera, anticiparon que van a dar shows en, por lo menos, seis países por fuera de Argentina, toda una novedad para el 2026.

Si bien todavía no se sabe cómo serán los shows de Soda Stereo, ya que su líder Gustavo Cerati falleció en 2014, el mensaje en el sitio web de la banda está claro: " Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras". Con todo esto, el público se mostró muy expectante por verlos juntos una vez más y esta es la razón detrás de los rápidos sold outs.

Once años sin Gustavo Cerati: cuál fue la última canción que cantó en la que hablaba con Dios

Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, una de las bandas más emblemáticas de Argentina, y compositor de letras que quedaron en la historia, murió hace 11 años, pero su legado musical sigue más vigente que nunca. Cuatro años antes de morir se desplomó tras un show en Venezuela y entró en un coma irreversible. Esa noche, la última canción que tocó en vivo lo definió como artista.

Cerati
Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014.

Gustavo Cerati falleció el 4 de septiembre de 2014.

