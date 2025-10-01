1 de octubre de 2025 Inicio
Aumentó el colectivo en el AMBA y el subte en CABA: cuánto cuestan los nuevos boletos

Las líneas interjurisdiccionales que cruzan la Ciudad y la provincia de Buenos Aires subieron sus tarifas un 3,9%, mientras que las nacionales mantienen sus valores. El subterráneo, por su parte, superará los $1.100

Aumentó el boleto de colectivo en AMBA

Aumentó el boleto de colectivo en AMBA

El incremento de los boletos de colectivos y subtes ya entró en vigencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y fue del 3,9%. De esta manera, las líneas interjurisdiccionales que cruzan la Ciudad y la Provincia tendrán un valor mínimo de $550, mientras que el del subterráneo superará por primera vez los $1100.

Moverse en colectivo en el AMBA saldrá nu 3,9% más caro en octubre.
La suba se basa en la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que fue de un 1,9%. A eso se le suma un 2% adicional, lo que redondea un 3,9% para colectivos, subtes y premetro.

Según el cuadro tarifario de las líneas porteñas (4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151) ya rigen los nuevos valores:

  • De 0 a 3 kilómetros: $546,54.
  • De 3 a 6 km: $608,85.
  • De 6 a 12 kilómetros: $655,76.
  • De 12 a 27 km: $702,70.
Colectivo 151

Mientras que, las líneas con numeración del 200 en adelante, ya tienen su nuevo cuadro tarifario desde el miércoles:

  • De 0 a 3 kilómetros: $550,30.
  • De 3 a 6 km: $613,03.
  • De 6 a 12 kilómetros: $660,25.
  • De 12 a 27 km: $707,53.

El aumento en la tarifa del subte porteño, operado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) tiene el mismo porcentaje de aumento y, según el número de viajes, se acorta o agranda el valor con la tarjeta SUBE registrada o no registrada.

subte porteño Línea H
  • Hasta 20 viajes mensuales: $1.112,77 con SUBE registrada; $1.769,22 con SUBE no registrada.
  • De 21 a 30 viajes: $890,21 con SUBE registrada; $1.415,37 con SUBE no registrada.
  • De 31 a 40 viajes: $778,94 con SUBE registrada; $1.238,54 con SUBE no registrada.
  • Más de 41 viajes: $667,66 con SUBE registrada; $1.061,58 con SUBE no registrada
