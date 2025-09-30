El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas La productora cinematográfica se encuentra en plena filmación de Avengers: Doomsday y Secret Wars, dos filmes que estarán repletos de sorpresas.







Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años. Marvel Studios

La productora cinematográfica Marvel Studios prepara su regreso más esperado entre el 2026 y el 2027, ya que uno de los personajes más queridos volverá a las películas luego de varios años de ausencia y se encargó de revelar cómo será su primera aparición desde el 2022.

Durante la nueva edición de Los Angeles Comic Con, la actriz Elizabeth Olsen fue consultada por un cómic favorito para adaptar cuando regrese a interpretar a Wanda Maximoff en Marvel Studios. Ante esto, reveló: "Creo que House of M es el más genial... No sé cómo explicarles esto, pero quizás haya alguna ficción o teoría de fans por ahí".

Y eso no fue lo único, sino que continuó: "Creo que sería muy divertido lidiar con los X-Men, los Vengadores y 'No más mutantes'... Sería divertido". Con estas palabras, se hizo eco de la icónica frase de su personaje en los cómics, donde luego de expresarla dejó sin poderes al Profesor X, Magneto y más, algo que los dejó al borde de la extinción.

Embed “No more mutants” pic.twitter.com/Zmu1yoKhv3 — Elizabeth Olsen Nation (@LizzieNationn) September 28, 2025

Esta confesión de Elizabeth Olsen parece estar directamente ligada al futuro de las películas de Marvel Studios, ya que la resolución de "No más mutantes" recién llega en el cómic Avengers vs. X-Men, un conflicto inminente en Avengers: Doomsday y/o Avengers: Secret Wars. Así, hay gran expectativa por lo que serán las próximas grandes películas de la productora.

