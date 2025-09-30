IR A
El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

La productora cinematográfica se encuentra en plena filmación de Avengers: Doomsday y Secret Wars, dos filmes que estarán repletos de sorpresas.

Durante la nueva edición de Los Angeles Comic Con, la actriz Elizabeth Olsen fue consultada por un cómic favorito para adaptar cuando regrese a interpretar a Wanda Maximoff en Marvel Studios. Ante esto, reveló: "Creo que House of M es el más genial... No sé cómo explicarles esto, pero quizás haya alguna ficción o teoría de fans por ahí".

Y eso no fue lo único, sino que continuó: "Creo que sería muy divertido lidiar con los X-Men, los Vengadores y 'No más mutantes'... Sería divertido". Con estas palabras, se hizo eco de la icónica frase de su personaje en los cómics, donde luego de expresarla dejó sin poderes al Profesor X, Magneto y más, algo que los dejó al borde de la extinción.

Esta confesión de Elizabeth Olsen parece estar directamente ligada al futuro de las películas de Marvel Studios, ya que la resolución de "No más mutantes" recién llega en el cómic Avengers vs. X-Men, un conflicto inminente en Avengers: Doomsday y/o Avengers: Secret Wars. Así, hay gran expectativa por lo que serán las próximas grandes películas de la productora.

La productora cinematográfica Marvel Studios suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación luego de lo que fue la conmoción cerebral que sufrió el actor británico Tom Holland, quien es el absoluto protagonista de estas películas.

Tom Holland Spider-Man: Brand New Day Marvel
Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

Winderbaum enfatiza que no todas las series desarrolladas en Marvel llegan a la etapa de producción. La compañía, al igual que otros grandes estudios, evalúa qué proyectos merecen avanzar. 

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Lo que parecía un simple spin-off de What If…? (¿Qué pasaría si…?) se convierte en un evento mayor: aquí Hulk absorbe la energía de las Gemas del Infinito y del Vibranium, alcanzando un nivel nunca antes visto. 

Sus ganancias acumuladas por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) muestran una tendencia alcista que lo posiciona entre las figuras mejor pagadas de Hollywood. La información sobre los ingresos de Tom Holland inició con su primera aparición en Capitán América: Civil War, por la que recibió 250,000 dólares.

