18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

¿Adiós a X? La app que despierta interés y puede eliminarla por completo

Una nueva plataforma digital atrae a millones de usuarios con un sistema innovador que permite mayor control sobre la información personal.

Por
La aplicación atrae a nuevos usuarios que buscan alternativas a X y otras redes sociales tradicionales saturadas de publicidad.

La aplicación atrae a nuevos usuarios que buscan alternativas a X y otras redes sociales tradicionales saturadas de publicidad.

En el último tiempo, Bluesky ha captado la atención de usuarios a nivel global, consolidándose como una alternativa sólida frente a la red social X. Su apariencia recuerda a la antigua Twitter, con colores y disposición similares, pero su verdadero diferencial es el enfoque descentralizado, que permite almacenar información en servidores independientes y brinda a los usuarios un control superior sobre sus cuentas y datos personales.

Cómo fue la batalla entre Vagner y el gran pez.
Te puede interesar:

Fue a pescar, capturó un bagre enorme y se hizo viral: cuánto mide

La plataforma cuenta actualmente con más de 33 millones de usuarios registrados y alrededor de 4 millones de usuarios activos diarios. Permite publicar, compartir contenidos y marcar preferencias de manera muy parecida a X, aunque se destaca por permitir vincular cada cuenta a un dominio personal, reforzando la identidad digital y seguridad de los perfiles. Esta característica resulta especialmente atractiva para profesionales, empresas y creadores de contenido que buscan personalizar sus cuentas y proteger su información.

Fundada por Jack Dorsey y dirigida hoy por Jay Graber, Bluesky ha logrado atraer a personalidades del entretenimiento y la cultura que desean evitar las restricciones y la publicidad invasiva de otras redes sociales. Las descargas masivas en distintas tiendas digitales y la adopción por figuras públicas consolidan su reputación como un competidor emergente, aunque todavía está lejos de los cientos de millones de usuarios que posee X.

Su enfoque innovador y su modelo de monetización mediante servicios de pago ofrecen un futuro prometedor, con la posibilidad de desafiar la hegemonía de las redes tradicionales.

Bluesky
Bluesky se consolida como una opción dentro de las redes sociales, ofreciendo una experiencia descentralizada y mayor control de los datos.

Bluesky se consolida como una opción dentro de las redes sociales, ofreciendo una experiencia descentralizada y mayor control de los datos.

Cómo es Bluesky, la app que pone en peligro a X

Bluesky se describe como una red social como debería ser, ofreciendo una interfaz intuitiva con funciones básicas de publicación, búsqueda y notificaciones. Su principal diferencia frente a X radica en la descentralización, que permite a los usuarios elegir dónde almacenar sus datos y cómo gestionar sus cuentas.

La plataforma planea monetizarse mediante servicios de pago, ofreciendo la posibilidad de personalizar dominios y funciones avanzadas para profesionales, sin depender de la publicidad tradicional. Esto podría atraer a periodistas, empresas y creadores de contenido que buscan seguridad y control sobre su identidad digital.

Bluesky reglas
Con funciones similares a las de X, Bluesky busca posicionarse entre las principales redes sociales del mercado global.

Con funciones similares a las de X, Bluesky busca posicionarse entre las principales redes sociales del mercado global.

Aunque todavía no alcanza los cientos de millones de usuarios de X, la constante incorporación de nuevos miembros y el interés de figuras públicas consolidan a Bluesky como un proyecto con potencial de crecimiento y capacidad para desafiar la hegemonía de las redes sociales tradicionales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mediática felicitó al delantero del Galatasaray en redes sociales.

La indirecta de la China Suárez a Wanda Nara por el gol de Mauro Icardi: "Quisieron humillarte"

La actriz encendió las redes sociales con insinuaciones a su exmarido.

Explosiva: Halle Berry cumplió 59 años, posó en bikini y respondió con ironía a las críticas de su ex

La historia del borracho que corrió y le cambió la vida.

Salió de un bar borracho, se coló en una carrera y corrió 8K en ojotas: recibió una medalla

Coco formará parte del cuerpo técnico de Almeyda en Sevilla.

Erik Lamela se retira del fútbol: cuál será su futuro

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

La joven mostró cómo es el interior de las cápsulas.

Una joven argentina mostró cómo son los hoteles cápsula en Tokio y se hizo viral

Rating Cero

Pampita se mostró en Estados Unidos, de la mano, con Martín Pepa

Pampita vuelve a apostar al amor: las imágenes que confirmar su nueva relación

La serie fue filmada en distintas locaciones de México y Argentina. 

La confesión de Rafael Ferro sobre su vida anterior a la serie de Tini Stoessel: "Estuve siete meses sin laburar"

Ayelén Paleo decidió alejarse de la farándula hace tres años y enfocarse en entrenar, dar clases y desarrollar un negocio propio.

La impresionante transformación de Ayelén Paleo: está irreconocible

Julianne Moore protagoniza una de las mini series románticas del momento de Netflix.

Está en Netflix y te atrapa de principio a fin con sus 5 capítulos

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece el símbolo de los Avengers con una “A” roja, similar a la de Deadpool.

¿Deadpool estará en Avengers: Doomsday? Qué personajes protagonizarán la próxima producción de Marvel

Santiago Maratea debutó con Trato Hecho en América TV: qué puesto llegó a pelear en el rating

Santiago Maratea debutó con Trato Hecho en América TV: qué puesto llegó a pelear en el rating

últimas noticias

Conocé las nuevas disposiciones de ARCA sobre las importaciones

ARCA inauguró el nuevo permiso para traer heladeras y cocinas desde Chile: cómo funciona

Hace 9 minutos
Los Feriados que figuran en las últimas semanas de agosto

Cuál es el próximo feriado después del 17 de agosto en 2025: ¿es fin de semana largo?

Hace 18 minutos
La aplicación atrae a nuevos usuarios que buscan alternativas a X y otras redes sociales tradicionales saturadas de publicidad.

¿Adiós a X? La app que despierta interés y puede eliminarla por completo

Hace 38 minutos
Virginia Gallardo, el Turco García y Jorge Porcel Jr son tres de los candidatos.

Vedettes, mediáticos y exdeportistas: los outsiders que se presentan como candidatos para las elecciones de octubre

Hace 40 minutos
play

¿Verdadero o falso? Los mitos más comunes a la hora de manejar un auto en Argentina

Hace 43 minutos