Se oficializó el bono para jubilados de octubre: la cifra se mantiene congelada desde 2024 El Ejecutivo publicó este miércoles el decreto que establece el pago del Bono Extraordinario Previsional para beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que perciban la mínima.







El Gobierno oficializó este miércoles el Bono Extraordinario Previsional de hasta $70 mil para jubilados y otros beneficiarios de prestaciones contributivas y no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que se abonará en octubre, y que se mantiene congelada desde 2024.

La medida se implementó a través del Decreto 700/2025 , publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el texto explicaron que este bono tiene el objetivo de "mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra".

A raíz del Decreto N° 274/24, informaron que "se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, disponiéndose la actualización mensual de los haberes previsionales desde el mes de julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)".

El beneficio del bono alcanza tanto a los titulares de prestaciones previsionales de la ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más. Este bono permitirá que el haber mínimo total sea de $396.298,38 y en el caso de PUAM a $331.039; mientras que la pensión por invalidez laboral será de $298.409. Cuánto cobran los jubilados en octubre 2025: todos los montos Jubilación mínima : $326.266,36, a esto se le suma el bono de $70.000 queda en total en $396.298,38.

