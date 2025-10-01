1 de octubre de 2025 Inicio
Atención, jubilados de ANSES: cuál de todos los bonos me corresponde en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para este grupo de beneficiarios.

Por
Anses explicó quiénes cobran el bono en octubre.

Anses explicó quiénes cobran el bono en octubre.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos que cobrará cada jubilado por el bono de refuerzo de ingresos en octubre, ya que el mismo varía según el ingreso del beneficiario. Este extra se suma al aumento del 1,88% en los haberes del décimo mes del año.

Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025

De acuerdo con el Decreto 274/2024, los haberes se actualizan mensualmente según el dato de inflación publicado por el Indec.

De esta forma, el haber mínimo pasará a $326.266,36 y, sumado al bono vigente, el monto final para quienes cobren la mínima será de $396.266,36.

Quiénes pueden acceder al bono de ANSES

El refuerzo está destinado a:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Bono de ANSES para jubilados y pensionados: montos de octubre 2025

Cobran el bono completo de $70.000 todos los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $326.298 en octubre. En cambio, reciben un ingreso variable de menor valor los jubilados y pensionados con haberes entre $326.298 y $396.298. El monto será la diferencia para llegar a la última suma, de manera que, por ejemplo, quienes cobran $346.298 recibirán un extra de $50.000 o si cobran $366.298, de $30.000.

