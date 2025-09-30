IR A
El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

El futbolista confirmó que se encuentra en la dulce espera junto con Oriana Sabatini y disparó la ilusión xeneize.

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron la llegada de su primer hijo.
Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer bebé: lo confirmaron con un emotivo video

Si bien no se sabe de cuántos meses está Oriana, lo más probable es que haya esperado hasta el tercer mes para revelar la noticia, por lo que el nacimiento del bebé apunta a ser entre marzo y abril de 2026. En ese momento, Dybala ya tendrá 32 años y estará ante una situación perfecta para cumplir su sueño de jugar en Boca.

Tal y como se sabe desde el comienzo de la temporada, el jugador terminará su contrato el 30 de junio del próximo año, algo que coincidirá con el Mundial México-Estados Unidos-Canadá. Una vez terminada su participación en la Copa del Mundo, el cordobés quedará sin ninguna meta deportiva por delante y podría optar por volver al fútbol argentino para que su hijo crezca rodeado de su familia.

La presencia de Paredes en Boca es clave para la llegada de Dybala.

Y es que lo más importante para el mundo Boca en la publicación del embarazo se encuentra en la musicalización, ya que la pareja eligió el tema Good Things Come to Those Who Wait del cantante sueco Isak Danielson, lo cual se traduce como "Cosas buenas llegan a quienes esperan". Con todo esto, la ilusión xeneize no hizo más que dispararse en redes sociales y hay mucha expectativa por verlo en el fútbol argentino.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer bebé: lo confirmaron con un emotivo video

El futbolista Paulo Dybala y la modelo Oriana Sabatini esperan su primer bebé luego de lo que fue su casamiento en julio de 2024, algo que llenó de emoción a las redes sociales tras lo que fue la cariñosa publicación que hicieron en conjunto para confirmar la noticia.

