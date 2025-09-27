IR A
La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su intimidad: "Mi lugar seguro"

La influencer volvió a Turquía con su hija Rufina y mostró cómo fue el reencuentro con el delantero del Galatasaray.

La mediática volvió a Turquía después de unos días de descanso en Argentina.

Redes Sociales

La actriz Eugenia "China" Suárez mostró imágenes en la cama con Mauro Icardi, y los acompañó con un mensaje romántico hacia el jugador del Galatasaray: "Mi lugar seguro".

El mediático sufrió un grave accidente con su moto y pelea por su vida.
La mediática compartió una serie de historias junto al futbolista en su perfil de Instagram, donde se los ve abrazados, y que causó furor entre sus seguidores en redes sociales.

La influencer volvió a Turquía con su hija mayor, Rufina, que tuvo con Nicolás Cabré, después de pasar unos días en Argentina.

China Suárez en Instagram

En el viaje no estuvieron Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, porque se quedaron en Buenos Aires para volver al colegio. Ellos quedarán a cargo del actor chileno tras el escándalo que se generó después de que los nenes fueran escolarizados en Turquía, que su padre no había aprobado.

