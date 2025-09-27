La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su intimidad: "Mi lugar seguro" La influencer volvió a Turquía con su hija Rufina y mostró cómo fue el reencuentro con el delantero del Galatasaray.







La mediática volvió a Turquía después de unos días de descanso en Argentina. Redes Sociales

La actriz Eugenia "China" Suárez mostró imágenes en la cama con Mauro Icardi, y los acompañó con un mensaje romántico hacia el jugador del Galatasaray: "Mi lugar seguro".

La mediática compartió una serie de historias junto al futbolista en su perfil de Instagram, donde se los ve abrazados, y que causó furor entre sus seguidores en redes sociales.

La influencer volvió a Turquía con su hija mayor, Rufina, que tuvo con Nicolás Cabré, después de pasar unos días en Argentina.

China Suárez en Instagram Redes Sociales