IR A
IR A

La China Suárez preocupó a todos con un desesperado pedido: "Por favor..."

La actriz utilizó sus redes sociales para compartir un sorpresivo mensaje que llenó de incertidumbre a sus millones de seguidores.

La China Suárez sorprendió a todos con su llamativo pedido en Instagram.

La China Suárez sorprendió a todos con su llamativo pedido en Instagram.

Redes sociales
Otros tiempos, cuando Suárez y Vicuña eran pareja.
Te puede interesar:

La China Suárez y un mensaje claro para Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía

A través de sus historias de Instagram, la actriz preocupó a todos luego de repostear una publicación de @akashacielo, quien realizó una solicitud de 20 dadores de sangre para el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). Esto dio mucho que hablar, ya que los rumores se dispararon de inmediato al creer que se trataba de alguien cercano a ella.

Por eso, la propia China Suárez agregó el siguiente mensaje: "Hola, ¿cómo están? ¡Espero que súper bien! Sé que esta es una comunidad preciosa. Es para el papá de un amigo que amo. Por favor, si no podes, suma que compartas". Con esto, aclaró que no se trataba de un problema de salud de algún familiar propio, sino que aprovechó sus casi 8 millones de seguidores para ayudar a conseguir la donación.

China Suárez historia
La China Suárez aprovechó sus millones de seguidores para conseguir donaciones de sangre.

La China Suárez aprovechó sus millones de seguidores para conseguir donaciones de sangre.

Es importante recordar que esto justo coincide con el regreso de la China Suárez a Argentina, quien arribó el pasado sábado al aeropuerto de Ezeiza y no habló con la prensa. Todo esto luego de haber mostrado que sus hijos comenzaron a aprender el idioma turco, algo que generó mucha polémica por lo que esto significa de cara al futuro inmediato de los pequeños.

Mauro Icardi recicló una publicación con Wanda Nara y se la dedicó a la China Suárez: "Diez años después"

El futbolista Mauro Icardi recicló una publicación que utilizó con Wanda Nara en 2015 y se la dedicó a la China Suárez, algo que rápidamente fue descubierto por uno de los millones de internautas en redes sociales y terminó por exponerlo para evidenciar la situación.

China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara
Mauro Icardi quedó expuesto al reciclar un mensaje de Wanda Nara para la China Suárez.

Mauro Icardi quedó expuesto al reciclar un mensaje de Wanda Nara para la China Suárez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

Elba Marcovecchio dio detalles del reclamo judicial de Mauro Icardi.
play

La abogada de Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara: "¿Miente? Se los dejo a su criterio..."

Mauro Icardi quedó expuesto al reciclar un mensaje de Wanda Nara para la China Suárez.

Icardi recicló una publicación con Wanda y se la dedicó a la China: "Diez años después"

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La China Suárez quedó mal parada tras las declaraciones de Benjamín Vicuña.
play

Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez por enseñarle turco a sus hijos: "Fue una sorpresa..."

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré quedaron expuestos con la China Suárez.

La China Suárez confirmó la peor noticia para Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: de qué se trata

últimas noticias

Boca recibe al Ferroviario en La Bombonera.

Sin Cavani, Boca iguala con Central Córdoba (SDE) en La Bombonera por el Torneo Clausura

Hace 28 minutos
Llegó el eclipse solar en Virgo.

Eclipse solar en Virgo: una gran oportunidad para dejar las conductas que no nos sirven

Hace 44 minutos
play

Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos y partirá este lunes con una agenda cargada

Hace 48 minutos
La China Suárez sorprendió a todos con su llamativo pedido en Instagram.

La China Suárez preocupó a todos con un desesperado pedido: "Por favor..."

Hace 57 minutos
Netflix quiere comprar a su competencia y busca meterse en el mundo del cine.

Netflix quiere comprar un estudio de Hollywood y el mundo del cine podría cambiar para siempre

Hace 58 minutos