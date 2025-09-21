La China Suárez preocupó a todos con un desesperado pedido: "Por favor..."

La actriz China Suárez preocupó a todos con un desesperado pedido en su cuenta de Instagram, donde pidió por 20 donaciones de sangre y generó mucha incertidumbre con respecto a qué podía estar ligada esta necesidad, la cual rápidamente se viralizó en las diferentes redes sociales.
A través de sus historias de Instagram, la actriz preocupó a todos luego de repostear una publicación de @akashacielo, quien realizó una solicitud de 20 dadores de sangre para el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). Esto dio mucho que hablar, ya que los rumores se dispararon de inmediato al creer que se trataba de alguien cercano a ella.
Por eso, la propia China Suárez agregó el siguiente mensaje: "Hola, ¿cómo están? ¡Espero que súper bien! Sé que esta es una comunidad preciosa. Es para el papá de un amigo que amo. Por favor, si no podes, suma que compartas". Con esto, aclaró que no se trataba de un problema de salud de algún familiar propio, sino que aprovechó sus casi 8 millones de seguidores para ayudar a conseguir la donación.
Es importante recordar que esto justo coincide con el regreso de la China Suárez a Argentina, quien arribó el pasado sábado al aeropuerto de Ezeiza y no habló con la prensa. Todo esto luego de haber mostrado que sus hijos comenzaron a aprender el idioma turco, algo que generó mucha polémica por lo que esto significa de cara al futuro inmediato de los pequeños.
Mauro Icardi recicló una publicación con Wanda Nara y se la dedicó a la China Suárez: "Diez años después"
El futbolista Mauro Icardi recicló una publicación que utilizó con Wanda Nara en 2015 y se la dedicó a la China Suárez, algo que rápidamente fue descubierto por uno de los millones de internautas en redes sociales y terminó por exponerlo para evidenciar la situación.
China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara
