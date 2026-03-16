Ya rige el aumento de colectivos en el AMBA: a cuánto se fue el boleto mínimo y los nuevos valores

Las líneas de jurisdicción nacional, que unen la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense, sufren su tercera suba en lo que va de 2026, y acumulan un alza de 47% en los tres meses del 2026.

El ajuste será del 7,6% para las 104 líneas de jurisdicción nacional

Desde este lunes 16 de marzo comenzó a regir un nuevo aumento en los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dependen de jurisdicción nacional. La actualización tarifaria alcanza a 104 líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense.

Nuevo aumento de los colectivos en el AMBA a partir del lunes: cuánto pasa a costar cada boleto

Con el nuevo esquema, el boleto mínimo pasó a costar $700 para los recorridos más cortos , de hasta tres kilómetros. Hasta este domingo, el valor del pasaje más barato era de $650, por lo que el incremento representa una suba del 7,6%.

La medida impacta en las líneas que están reguladas por el Gobierno nacional y forman parte del sistema que une diariamente la Ciudad con la provincia de Buenos Aires. Se trata de servicios clave para millones de pasajeros que utilizan el transporte público para trasladarse entre ambos distritos.

El nuevo cuadro tarifario se aplica desde este lunes en todas las líneas nacionales que operan dentro del AMBA. El boleto mínimo de $700 corresponde al tramo de hasta tres kilómetros , que es el más utilizado dentro del sistema.

Este ajuste se suma a otras actualizaciones que se vienen aplicando en el transporte público durante los últimos meses y forma parte del proceso de recomposición de tarifas impulsado por el Gobierno nacional.

El incremento está vinculado con la política oficial de reducción de subsidios y actualización de tarifas que impulsa la administración del presidente Javier Milei. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca evitar el atraso en los precios del transporte público y acompañar la evolución de la inflación, en un contexto de recorte del gasto estatal en distintos servicios.

Diferencias con las tarifas de Ciudad y Provincia

A pesar del aumento, las líneas de colectivos de jurisdicción nacional continúan teniendo un boleto mínimo más bajo que otros servicios que operan dentro del AMBA.

Actualmente, en las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el pasaje mínimo es de $681,85. En tanto, en los colectivos que dependen de la provincia de Buenos Aires, el boleto más económico asciende a $832,57.

De esta manera, el sistema de transporte del AMBA mantiene diferentes tarifas según la jurisdicción que regula cada línea, aunque todas integran la red que conecta a diario a millones de pasajeros entre la Ciudad y el conurbano bonaerense.