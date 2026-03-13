Inflación: en qué posición quedó Argentina en América Latina tras el dato de febrero El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un 2,9% mensual en el segundo mes del año y una familia necesitó casi $1.400.00 para no ser pobre y casi $645.000 para no estar en la indigencia. Por + Seguir en







Una familia necesitó casi $1.400.00 para no ser pobre. Camila Alonso Suárez

Luego de que se diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero 2026 de parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se realizó la comparación con otros países de América Latina y Argentina quedó ubicada en el segundo puesto, solo superada por Venezuela.

En lo que respecta al primer bimestre del año, el país registró una variación de precios del 5,9% en un contexto donde la inflación se encuentra en alza desde junio 2025. Asimismo, el dato interanual se ubicó en el 33,1%, lo que supera los promedios anuales de los países vecinos.

En cuanto al ranking de América Latina, el primer país con la marca más alta es Venezuela que, según los datos del Banco Central del país, la inflación de febrero fue del 14,60%, mientras que el acumulado del primer bimestre subió al 51,90%. El país tiene dos dígitos mensuales desde hace años y muestra el momento económico que atraviesa.

Mientras que, Argentina se ubica en el segundo puesto con el 2,9% y se distancia con otros países. La evolución del IPC estuvo traccionada por aumentos en servicios públicos y regulados.

Grafico Por su parte, Colombia se ubicó en el tercer lugar con 1,08% en febrero con un acumulado bimestral del 2,27%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En cuanto a Perú, quien quedó sexto, su variación fue del 0,69% en febrero, según registró el Banco Central de Reserva del país y un acumulado del 0,71%. Por último, Ecuador quedó con el 0,21% y un acumulado del 0,57%.