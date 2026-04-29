29 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno multó a La Fraternidad por $21.000 millones por no acatar una conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano informó la medida contra el sindicato ferroviario, ya que advirtió que afectó "el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general".

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El Gobierno multó al sindicato ferroviario.

El Gobierno multó al sindicato ferroviario.

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El Ministerio de Capital Humano informó que multó por $21.241.500.000 al sindicato ferroviario La Fraternidad debido a que no acató una conciliación obligatoria dictada en febrero en el marco de un conflicto salarial, ya que se plegó al paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) del 19 de febrero.

Las líneas de AMBA reducirán sus frencuencias durante la jornada del 30 de abril. 
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En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello confirmó la medida contra el gremio encabezado por Omar Maturano: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que ha dispuesto la aplicación de una multa al sindicato La Fraternidad por la suma de $21.241.500.000, tras incumplir la conciliación obligatoria oportunamente dictada el 5 de febrero de 2026 - por el término de 15 días-, conforme la normativa vigente".

"La medida se adopta luego de haberse verificado el incumplimiento a lo dispuesto en el marco del procedimiento de conciliación obligatoria, conforme lo establecido en la Ley N° 14.786, que impone a las partes la obligación de abstenerse de adoptar medidas de acción directa y retrotraer la situación al estado anterior al inicio del conflicto", agregó en esta línea.

Comunicado Ministerio Capital Humano multa La Fraternidad
El comunicado del Ministerio de Capital Humano.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano.

En esta línea, el ministerio advirtió sobre los usuarios: "En este sentido, se constató que la entidad sindical no acató la conciliación obligatoria, afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general".

"Asimismo, y tras garantizarse el debido proceso, el derecho de defensa y la producción de prueba en el marco del sumario correspondiente, se concluyó que la infracción imputada reviste carácter de muy grave, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. En consecuencia, y en uso de las facultades conferidas por la legislación aplicable, la Secretaría de Trabajo dispuso la aplicación de la sanción correspondiente", marcó la cartera.

Por último, explicó que "el Ministerio de Capital Humano impone dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente".

La Fraternidad advirtió que el servicio de trenes en el AMBA podría reducirse a una formación por hora

El sindicato La Fraternidad advirtió el lunes que, de mantenerse el actual rumbo económico y operativo de los ferrocarriles, la frecuencia de los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirá una reducción crítica. El gremio denunció que el servicio pasará a circular con apenas "una formación por hora".

La organización atribuyó esta posible parálisis a la falta de material rodante y al "mal estado de vías y señales". Según el comunicado, esta situación pone en riesgo la conectividad diaria de miles de trabajadores que utilizan el transporte público.

El gremio recordó la vigencia del Decreto 525/2024 de Emergencia Ferroviaria, el cual asignó u$s1.400 millones para mejorar la seguridad operacional. Sin embargo, los conductores señalaron que el resultado actual es una "disminución del 30 % promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos a la comunidad".

Ante la falta de mejoras visibles en la infraestructura y el equipamiento, el sindicato planteó un interrogante sobre el manejo de los recursos estatales. "¿A dónde fueron los fondos asignados por el decreto?", cuestionó el documento oficial emitido por la entidad gremial.

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