13 de marzo de 2026 Inicio
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Luis Caputo puso en duda que la inflación llegue a 0 en agosto: "Es muy difícil predecir"

El ministro de Economía puso reparos en afirmar si la inflación llegará a 0 como prometió el presidente Javier Milei, tras el dato de IPC de febrero que se ubicó en 2,9%.

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Luis Caputo puso en duda que la inflación llegue a 0 en agosto: Es muy difícil predecir
Reuters - Agustin Marcarian

El ministerio de Economía, Luis Caputo, puso en dudas el vaticinio del presidente Javier Milei, quien había adelantado que la inflación en 2026 comenzaría en "0," a partir de agosto y, tras el mal dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, expresó: “Podría ser, tranquilamente. Es muy difícil predecir el cuándo en un índice porque es un tema de tiempos. Si no es en agosto, será en septiembre”.

Luis Caputo.
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En una entrevista con TN, el funcionario se mostró escéptico ante una posible desaceleración de los precios en los próximos meses y explicó el motivo del octavo mes consecutivo sin que la inflación baje: "Esperábamos el dato y sabíamos que vendría en ese entorno. Claro nos preocupa pero nos ocupa. La suba de la carne pegó, así como la suba de las tarifas también. Pero la política monetaria del Banco Central (BCRA) apunta a tener los niveles de inflación más bajos posibles", agregó.

Además, agregó: “El año pasado, antes de las elecciones, se generó como una especie de psicosis de que el presidente Milei podría perder las elecciones. Todo eso derivó en una dolarización de portafolios muy grande que generó esta repercusión en las tres variables: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación. Entonces, veníamos en un proceso de desinflación ya muy avanzado y eso nos hizo retroceder unos casilleros. Ahora esperamos que de vuelta el proceso de desinflación retome y estamos trabajando para para eso”.

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