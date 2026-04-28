Cómo funcionará el transporte público el 1º de mayo por el Día del Trabajador

Con motivo del feriado nacional, los distintos servicios de transporte sufrirán modificaciones en sus frecuencias. Conocé los horarios y esquemas confirmados para este viernes.

Este viernes 1º de mayo , Argentina celebra el Día del Trabajador , un feriado de carácter inamovible que este año da lugar a un nuevo fin de semana largo. Como es habitual en estas fechas, la dinámica de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se verá alterada, impactando directamente en la rutina de quienes deben trasladarse.

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Ante la disminución de la actividad administrativa y comercial, las empresas de transporte ajustan sus cronogramas bajo un esquema especial por el feriado . Por este motivo, se recomienda planificar los viajes con antelación , ya que las esperas en las paradas y estaciones serán superiores a las de un día hábil.

Además, el flujo del tránsito puede verse afectado en las principales rutas y accesos a la Ciudad debido a las escapadas cortas por el fin de semana largo. Por lo que, quienes decidan movilizarse en auto particular , también deberán prever demoras en su viaje. Se recomienda circular con paciencia y verificar el estado del tránsito antes de iniciar el trayecto.

Así funcionará el transporte público el 1º de mayo

El esquema de movilidad para esta jornada de descanso estará marcado por la adopción de horarios de domingo y feriados nacionales en todos sus transportes.

Las líneas de colectivo que recorren la Ciudad y el Gran Buenos Aires circularán con una frecuencia reducida. Esto implica que habrá menos unidades en la calle y los tiempos de espera serán más prolongados, especialmente durante los horarios de baja demanda o fuera de los corredores principales.

Estación Subte Uruguay Línea B

El servicio de subtes y premetro en la Ciudad de Buenos Aires tendrá un cronograma acotado. En líneas generales, las formaciones comenzarán a funcionar aproximadamente a las 8, mientras que las últimas salidas de las cabeceras están previstas entre las 21.30 y las 22.30, dependiendo de cada línea en particular.

En cuanto a trenes, las líneas operadas por Trenes Argentinos (Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur) funcionarán bajo el cronograma especial de feriado. Al haber menos formaciones por hora y horarios adaptados, es fundamental consultar las aplicaciones oficiales antes de salir.

Tanto los taxis como las plataformas de viaje operarán con normalidad durante toda la jornada. Sin embargo, se advierte que durante la noche del jueves y la tarde del viernes podrían registrarse demoras o tarifas más elevadas debido a la alta demanda por traslados para reuniones sociales y familiares.