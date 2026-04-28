28 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo funcionará el transporte público el 1º de mayo por el Día del Trabajador

Con motivo del feriado nacional, los distintos servicios de transporte sufrirán modificaciones en sus frecuencias. Conocé los horarios y esquemas confirmados para este viernes.

Por
Las líneas de colectivo disminuirán su frecuencia. 

Las líneas de colectivo disminuirán su frecuencia. 

Camila Alonso Suárez
  • El transporte público operará el Día del Trabajador con cronogramas de domingo, lo que implica mayores tiempos de espera que en días hábiles.
  • Las líneas de colectivos circularán de manera reducida durante toda la jornada.
  • El servicio de subtes y premetro comenzará a funcionar a las 8 y las últimas formaciones partirán entre las 21:30 y 22:30, según la línea.
  • Todas las líneas de Trenes Argentinos operarán con menos formaciones y horarios adaptados a la jornada de descanso.

Este viernes 1º de mayo, Argentina celebra el Día del Trabajador, un feriado de carácter inamovible que este año da lugar a un nuevo fin de semana largo. Como es habitual en estas fechas, la dinámica de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se verá alterada, impactando directamente en la rutina de quienes deben trasladarse.

Toda la información sobre la mormativa de los Feriados y cómo se pagan
Te puede interesar:

Cómo se paga si te toca trabajar en el feriado del día del trabajador en 2026

Ante la disminución de la actividad administrativa y comercial, las empresas de transporte ajustan sus cronogramas bajo un esquema especial por el feriado. Por este motivo, se recomienda planificar los viajes con antelación, ya que las esperas en las paradas y estaciones serán superiores a las de un día hábil.

Tránsito

Además, el flujo del tránsito puede verse afectado en las principales rutas y accesos a la Ciudad debido a las escapadas cortas por el fin de semana largo. Por lo que, quienes decidan movilizarse en auto particular, también deberán prever demoras en su viaje. Se recomienda circular con paciencia y verificar el estado del tránsito antes de iniciar el trayecto.

Así funcionará el transporte público el 1º de mayo

El esquema de movilidad para esta jornada de descanso estará marcado por la adopción de horarios de domingo y feriados nacionales en todos sus transportes.

Las líneas de colectivo que recorren la Ciudad y el Gran Buenos Aires circularán con una frecuencia reducida. Esto implica que habrá menos unidades en la calle y los tiempos de espera serán más prolongados, especialmente durante los horarios de baja demanda o fuera de los corredores principales.

Estación Subte Uruguay Línea B

El servicio de subtes y premetro en la Ciudad de Buenos Aires tendrá un cronograma acotado. En líneas generales, las formaciones comenzarán a funcionar aproximadamente a las 8, mientras que las últimas salidas de las cabeceras están previstas entre las 21.30 y las 22.30, dependiendo de cada línea en particular.

En cuanto a trenes, las líneas operadas por Trenes Argentinos (Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur) funcionarán bajo el cronograma especial de feriado. Al haber menos formaciones por hora y horarios adaptados, es fundamental consultar las aplicaciones oficiales antes de salir.

Tanto los taxis como las plataformas de viaje operarán con normalidad durante toda la jornada. Sin embargo, se advierte que durante la noche del jueves y la tarde del viernes podrían registrarse demoras o tarifas más elevadas debido a la alta demanda por traslados para reuniones sociales y familiares.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé los Feriados que quedan en esta semana

Estos son todos los feriados que suceden en la última semana de abril 2026

Dia del Trabajador: ¿Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado?.

Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado del 1 de mayo en 2026

La provincia de Argentina tendrá otra fecha extra además de los Feriados nacionales

Cuál es el feriado de Chubut en abril 2026 que se pega al 1 de mayo y genera un fin de semana largo de 4 días

Día del Trabajador: ¿Qué pasa con los bancos y qué trámites se pueden hacer?

Qué pasa con los bancos en el feriado del 1 de mayo y qué trámites se pueden hacer

Los Feriados que están en la previa al Día del Trabajador.

Este feriado de Buenos Aires en abril 2026 se pega al 1 de mayo y será fin de semana largo de 4 días: a qué se debe

Los feriados trasladables tienen una fecha fija, pero pueden moverse al lunes anterior o siguiente (según el calendario oficial) para generar fines de semana largos.

Qué feriados y fines de semana largo tiene mayo 2026: ¿hay más de uno?

Rating Cero

La actriz lanzó un pedido desesperado en redes sociales y ofreció recomepensa.

"Por favor devuélvanmelo": el desesperado pedido que Verónica Llinás lanzó en las redes

Tamara Paganini, subcampeona de Gran Hermano 2001.
play

Tamara Paganini contó el peor momento de su vida en Gran Hermano y se quebró por la muerte de sus mellizos

Grecia Colmenares estalló en medio de una crisis y sacudió la casa de Gran Hermano.

Crisis de nervios en Gran Hermano: Grecia Colmenares tomó una drástica decisión dentro de la casa

Por ahora, la artista colombiana optó por el silencio en sus redes sociales.

Tragedia en la previa del show de Shakira en Copacabana: murió un operario durante el armado del escenario

Moria Casán y Susana Giménez.
play

Moria Casán cuestionó el look de Susana Giménez para los Martín Fierro de la Moda: "Me dio risa"

Rincón dijo que le trajo suerte a Messi.

Andrea Rincón reveló detalles sobre su antiguo encuentro amoroso con Lionel Messi

últimas noticias

Toda la información sobre la mormativa de los Feriados y cómo se pagan

Cómo se paga si te toca trabajar en el feriado del día del trabajador en 2026

Hace 9 minutos
Las líneas de colectivo disminuirán su frecuencia. 

Cómo funcionará el transporte público el 1º de mayo por el Día del Trabajador

Hace 21 minutos
El dólar oficial arrancó la semana al alza.

El dólar sigue con la tendencia alcista y ahora se acerca a los $1.450

Hace 26 minutos
Spreen, ¿el primero en el mundo en llenar el álbum?

Spreen gastó más de 30 millones para llenar el álbum del Mundial antes de que salga a la venta en Argentina

Hace 28 minutos
La mínima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantendrá en 10 grados. 

Avanzan el frío polar y las heladas en Argentina: cuánto caerá el termómetro

Hace 35 minutos