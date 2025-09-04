¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

El mes de septiembre comenzó con bajas temperaturas por el ingreso de un frente frío con temperaturas bajo cero en algunas provincias de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por bajas temperaturas, viento y tormentas en el norte del país.
Según el SMN las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1963310334451515400&partner=&hide_thread=false
Mientras que la zona cordillerana de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Desde Meteored detallaron que el frente frío "alcanzará pronto el norte de la Patagonia en la mañana de este miércoles, y posteriormente toda la franja central de la Argentina entre la mañana y la tarde". Este fenómeno se retirará hacia el viernes 5 tras haber provocado un gran descenso de la temperatura en el país.
"Se esperan temperaturas mínimas por debajo de -5 °C en la Patagonia, y entre -5 y 0 °C en amplios puntos de Cuyo, La Pampa y provincia de Buenos Aires", remarcaron desde Meteored.