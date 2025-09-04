4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por lluvias, intensas ráfagas y caída de granizo. ¿Cuánto durará el frío?

Por
¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

El mes de septiembre comenzó con bajas temperaturas por el ingreso de un frente frío con temperaturas bajo cero en algunas provincias de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por bajas temperaturas, viento y tormentas en el norte del país.

 El miércoles se esperan lloviznas leves durante la mañana. 
Te puede interesar:

Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla por lluvias

Según el SMN las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1963310334451515400&partner=&hide_thread=false

Mientras que la zona cordillerana de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Desde Meteored detallaron que el frente frío "alcanzará pronto el norte de la Patagonia en la mañana de este miércoles, y posteriormente toda la franja central de la Argentina entre la mañana y la tarde". Este fenómeno se retirará hacia el viernes 5 tras haber provocado un gran descenso de la temperatura en el país.

"Se esperan temperaturas mínimas por debajo de -5 °C en la Patagonia, y entre -5 y 0 °C en amplios puntos de Cuyo, La Pampa y provincia de Buenos Aires", remarcaron desde Meteored.

Ranking de temperaturas: cuáles son las localidades más frías de Argentina

  • San Fernando, Buenos Aires — 5.4 °C.
  • Merlo, Buenos Aires — 4.3 °C.
  • Mar del Plata, Buenos Aires — 3.6 °C.
  • Dolores, Buenos Aires — 3.4 °C.
  • José María Ezeiza, Buenos Aires — 3.0 °C.
  • Laboulaye, Córdoba — 2.5 °C.
  • San Carlos de Bolívar, Buenos Aires — 2.4 °C.
  • Bahía Blanca, Buenos Aires — -0.2 °C.
  • Neuquén, Neuquén — -0.5 °C.
  • Villa Reynolds, San Luis — -1.8 °C.
  • Maquinchao, Río Negro — -7.0 °C.

Alerta meteorológica por tormentas y vientos: las localidades afectadas

Tormentas

  • Misiones: 25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní.
  • Corrientes: General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé - Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar.
  • Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando.
  • Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané.

Viento

  • La Rioja: Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina.
  • Catamarca: Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.
  • Salta: Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.
  • Jujuy: Puna de Susques.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Lo que dejó la tormenta de Santa Rosa: bajó el agua en María Teresa, pero todavía sigue inundada

Tras el paso de la ciclogénesis, vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo llega el nuevo invierno y frío polar

Tras el paso de la ciclogénesis, vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo llega el nuevo "invierno" y frío polar

Las primeras horas del lunes todavía serán lluviosas en el AMBA.

Termina Santa Rosa, pero sigue el alerta amarilla: a qué hora dejará de llover en Buenos Aires

El micro quedó varado en Ruta 5.

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a los pasajeros en lancha

A qué hora llega Santa Rosa

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa al AMBA: qué zonas están bajo alerta meteorológica

El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: 100 evacuados, daños y un hipermercado bajo el agua

Rating Cero

El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

Gimena Accardi rompió el silencio.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

La "Reina de la ketamina" se declaró culpable de venderle la dosis fatal a Matthew Perry

Erreway tocó en un Movistar Arena colmado.

El emotivo renacer de Erreway: clásicos inolvidables, madurez en escena y un show que superó las expectativas

Millie Bobby Brown y un nuevo look descontracturado.

Millie Bobby Brown compartió su look descontracturado: corpiño animal print y jean tiro bajo

Está protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.
play

Está en Netflix y es furor: una trama basada en asesinatos que atrapa a todos

últimas noticias

Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

Hace 9 minutos
El trabajo de Zentrix Consultora revela que Fuerza Patria ganaría por casi 4 puntos los comicios legislativos. 

Última encuesta antes de las elecciones legislativas en la Provincia: triunfa Fuerza Patria en distritos clave

Hace 12 minutos
El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

Hace 19 minutos
Eliminaron una línea de colectivo de CABA y será reemplazada por la 151

Eliminaron una línea de colectivo de CABA y será reemplazada por la 151: importante cambio de trayecto

Hace 27 minutos
Berthet se acercó al Congreso para acompañar la sesión del Senado.

El pedido de la actriz Lola Berthet al Senado: "Rechacen este veto y que salga la Ley de Emergencia en Discapacidad"

Hace 41 minutos