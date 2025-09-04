¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por lluvias, intensas ráfagas y caída de granizo. ¿Cuánto durará el frío? Por







¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

El mes de septiembre comenzó con bajas temperaturas por el ingreso de un frente frío con temperaturas bajo cero en algunas provincias de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por bajas temperaturas, viento y tormentas en el norte del país.

Según el SMN las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1963310334451515400&partner=&hide_thread=false 3 SEP | El ingreso de aire frío provocará un marcado descenso de temperaturas



Desde mañana jueves, las Tmín serán < a 5 °C en el centro del país, con sectores que registrarán valores negativos y heladas



El viernes, todo el país amanecerá frío, con temp < a los 10 °C pic.twitter.com/6t8tvDyMad — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 3, 2025 Mientras que la zona cordillerana de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Desde Meteored detallaron que el frente frío "alcanzará pronto el norte de la Patagonia en la mañana de este miércoles, y posteriormente toda la franja central de la Argentina entre la mañana y la tarde". Este fenómeno se retirará hacia el viernes 5 tras haber provocado un gran descenso de la temperatura en el país.

"Se esperan temperaturas mínimas por debajo de -5 °C en la Patagonia, y entre -5 y 0 °C en amplios puntos de Cuyo, La Pampa y provincia de Buenos Aires", remarcaron desde Meteored.

Ranking de temperaturas: cuáles son las localidades más frías de Argentina San Fernando, Buenos Aires — 5.4 °C.

Merlo, Buenos Aires — 4.3 °C.

Mar del Plata, Buenos Aires — 3.6 °C.

Dolores, Buenos Aires — 3.4 °C.

José María Ezeiza, Buenos Aires — 3.0 °C.

Laboulaye, Córdoba — 2.5 °C.

San Carlos de Bolívar, Buenos Aires — 2.4 °C.

Bahía Blanca, Buenos Aires — -0.2 °C.

Neuquén, Neuquén — -0.5 °C.

Villa Reynolds, San Luis — -1.8 °C.

Maquinchao, Río Negro — -7.0 °C. Alerta meteorológica por tormentas y vientos: las localidades afectadas Tormentas Misiones : 25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní.

: 25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní. Corrientes : General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé - Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar.

: General Alvear - Paso de los Libres - San Martín - Santo Tomé - Berón de Astrada - Capital - Empedrado - General Paz - Itatí - Mburucuyá - Saladas - San Cosme - San Luis del Palmar. Chaco : Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando.

: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando. Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané. Viento La Rioja : Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina.

: Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina. Catamarca: Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.

Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle. Salta: Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.

Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos. Jujuy: Puna de Susques.