18 de mayo de 2026 Inicio
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Ola de frío: advierten que habrá un pico de demanda eléctrica y piden usar la energía eficientemente

La empresa Cammesa marcó que el consumo de electricidad y gas natural en hogares, comercios e industrias se incrementará al menos hasta el viernes, debido a las bajas temperaturas en el AMBA y otras zonas del país.

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La ola de frío se registra con intensidad en el AMBA.

La ola de frío se registra con intensidad en el AMBA.

Télam
Diez provincias se encuentran bajo alerta amarilla del SMN este lunes.
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Ola de frío: alerta amarilla por vientos y temperaturas extremas en diez provincias

La empresa encabezada por María Tettamanti expuso que para este lunes por la noche se espera que el pico de demanda sea de 22.867 MW hacia las 21 horas y agregó que durante la mañana se registró un fuerte aumento, por el inicio de actividades y la utilización de calefacción en hogares y oficinas. Por su parte, la compañía Edenor aconsejó utilizar el aire acondicionado en 22 grados y calefaccionar las casas eficientemente.

En tanto, pese a que se espera una suba, los índices permanecerían lejos del récord registrado por el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que se produjo el 10 de febrero de 2025 a las 14:47, en el marco de una ola de calor. En esa jornada, la potencia alcanzó 30.257 MW, por lo que el máximo calculado para este lunes significa casi 7.400 MW menos que esa marca histórica.

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La ola de frío se registra con intensidad en el AMBA.

La ola de frío se registra con intensidad en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes alerta amarilla por vientos y frío extremo para 10 provincias, con fuertes ráfagas y temperaturas peligrosas para grupos de riesgo.

El organismo lanzó aviso amarillo por vientos para las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, en Santa Cruz, y las Islas Malvinas y la Isla Grande de Tierra del Fuego. Según el pronóstico, el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

El pronóstico del clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada de lunes fresca, con una temperatura mínima que sorprende: 3°. La máxima pronosticada, en tanto, se ubica en 17°, y se esperan vientos leves del oeste.

La semana tendrá un ligero aumento en la mínima, aunque las máximas descenderán hacia el viernes, con un incremento de la nubosidad, mientras nos adentramos en el otoño.

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