16 de mayo de 2026 Inicio
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Cerraron el Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza por nevadas en la zona de alta montaña

La situación climática causó que las autoridades tomaran la medida en el túnel de ambos sentidos. La decisión llevó a que más de 600 camiones quedaran varados. En principio, el corte sería hasta el sábado a las 20.

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Las tormentas de nieve afectan a Mendoza.

Las intensas nevadas llevaron a que las autoridades confirmen el cierre en el túnel en ambos sentidos y también de la atracción turística. En principio sería hasta el sábado a las 20.

En CABA se esperan chaparrones aislados durante el sábado y la mañana de domingo. 
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Las malas condiciones climáticas llevaron a que las autoridades tomen la decisión de cerrar por tiempo indeterminado el paso que une a Mendoza y Chile. El paso por el Cristo Redentor quedó suspendido y las tormentas de nieve pueden extenderse hasta el sábado a las 20.

La situación se tornó crítica las últimas horas por un fuerte temporal de nieve, según indican las autoridades estatales. Eso hizo que el túnel sea cerrado en ambos sentidos.

Esta decisión llevó a que, desde las 11 del viernes, queden más de 600 camiones varados sobre Ruta 7 y también sobre Ruta 40. Pero también se vio imposibilitado el Pas Pehuenche, que va por Malarague.

Aconsejan no viajar ni pasar por la zona. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las tormentas de nieve se extenderán durante el sábado y habrá inestabilidad todo el fn de semana. Además, habrá un brusco descenso de la temperatura.

El domingo hará más frío, pero habrá menos nubosidad. La mínima es de 1 grado bajo cero y habrá “nieblas y neblinas matinales, mejorando e la Cordillera.

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