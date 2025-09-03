3 de septiembre de 2025 Inicio
Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla por lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y viento para varias regiones del país. Esto estará acompañado por el descenso de la temperatura. ¿Cuándo llega la primavera?

 El miércoles se esperan lloviznas leves durante la mañana. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y viento para varias regiones de Argentina. En medio de una semana marcada por el regreso del frío y las bajas temperaturas, las precipitaciones se presentarán en el centro y norte del país, tras el paso de la ciclogénesis.

El SMN informó que para la jornada del miércoles 3 de septiembre, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa están bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo.

alerta temprana tormenta teléfono celular seguridad

Mientras que para La Rioja, Catamarca, Salta, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, están bajo alerta por vientos del sudoeste, con velocidades entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h. En el caso de la zona cordillerana, las ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Además, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera lloviznas leves durante la mañana del miércoles, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará entre los 10° y 21°, cerca del mediodía.

Para el jueves 4, esta tendencia se mantendrá con máxima de 14° y mínima de 5°; el sol volverá a verse en el cielo de cara al primer fin de semana de septiembre, aunque las máximas se mantendrán en los 15°.

Pronóstico 3-9-25
Captura del SMN.

Alerta meteorológica amarilla: las localidades afectadas

  • Santa Cruz: Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino - Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes.
  • Chubut: Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson - Costa de Biedma.
  • Río Negro: toda la provincia.
  • Neuquén: Catán Lil - Collón Curá - Zapala - Zona baja de Aluminé - Zona baja de Huiliches - Zona baja de Lácar - Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú.
  • La Pampa: Curacó - Lihuel Calel- Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán -Chical Co - Puelén.
  • Buenos Aires: Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó- General La Madrid - Laprida - Olavarría- Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos.
  • Entre Ríos: Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador.
  • Corrientes: toda la provincia.
  • Santa Fe: General Obligado - San Javier - Vera.
  • Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo.
  • Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané.
  • La Rioja: Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina.
  • Catamarca: Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.
  • Salta: Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.
Tras el paso de la ciclogénesis, vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo llega el nuevo invierno y frío polar

Tras el paso de la ciclogénesis, vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo llega el nuevo "invierno" y frío polar

Las primeras horas del lunes todavía serán lluviosas en el AMBA.

Termina Santa Rosa, pero sigue el alerta amarilla: a qué hora dejará de llover en Buenos Aires

El micro quedó varado en Ruta 5.

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a los pasajeros en lancha

A qué hora llega Santa Rosa

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa al AMBA: qué zonas están bajo alerta meteorológica

El SMN declaró alerta naranja con pronóstico de nevadas en la precordillera y en Malargüe.

Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: 100 evacuados, daños y un hipermercado bajo el agua

play

¿Llega Santa Rosa? Hay alerta por tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 10 provincias

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata

El elegante look que mostró Evangelina Anderson en sus redes sociales.

El look total black de Evangelina Anderson: su hermoso vestido lencero

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix

María Becerra se sumará a La Voz.

María Becerra se sumará a La Voz España: cómo será su participación en el programa

La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorios con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

