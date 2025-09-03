Cambió el pronóstico y vuelven las tormentas: cuáles son las provincias bajo alerta amarilla por lluvias El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y viento para varias regiones del país. Esto estará acompañado por el descenso de la temperatura. ¿Cuándo llega la primavera? Por







El miércoles se esperan lloviznas leves durante la mañana. Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y viento para varias regiones de Argentina. En medio de una semana marcada por el regreso del frío y las bajas temperaturas, las precipitaciones se presentarán en el centro y norte del país, tras el paso de la ciclogénesis.

El SMN informó que para la jornada del miércoles 3 de septiembre, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa están bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo.

alerta temprana tormenta teléfono celular seguridad Mientras que para La Rioja, Catamarca, Salta, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut, están bajo alerta por vientos del sudoeste, con velocidades entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h. En el caso de la zona cordillerana, las ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Además, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera lloviznas leves durante la mañana del miércoles, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará entre los 10° y 21°, cerca del mediodía.

Para el jueves 4, esta tendencia se mantendrá con máxima de 14° y mínima de 5°; el sol volverá a verse en el cielo de cara al primer fin de semana de septiembre, aunque las máximas se mantendrán en los 15°. Pronóstico 3-9-25 Captura del SMN. Alerta meteorológica amarilla: las localidades afectadas Santa Cruz: Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino - Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes.

Curacó - Lihuel Calel- Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán -Chical Co - Puelén. Buenos Aires: Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó- General La Madrid - Laprida - Olavarría- Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos.

