18 de mayo de 2026 Inicio
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Ola de frío: alerta amarilla por vientos y temperaturas extremas en diez provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el bajo mercurio en los termómetros y ráfagas que pueden superar los 100 km/h este lunes, en un comienzo de semana gélido.

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Diez provincias se encuentran bajo alerta amarilla del SMN este lunes.

Diez provincias se encuentran bajo alerta amarilla del SMN este lunes.

El otoño avanza y la semana comienza fresca en gran parte del país. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes alerta amarilla por vientos y frío extremo para diez provincias, con fuertes ráfagas y temperaturas peligrosas para grupos de riesgo.

Una jornada dominical marcada por el viento.
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Domingo helado y con viento: alerta amarilla por ráfagas en tres provincias

El organismo lanzó aviso amarillo por vientos para las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, en Santa Cruz, y las Islas Malvinas y la Isla Grande de Tierra del Fuego.

Según el pronóstico, el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

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Alerta amarilla por vientos en dos provincias.

Alerta amarilla por vientos en dos provincias.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas por frío, que abarca al este de Salta, oeste y norte de Santiago del Estero, noreste de Santa Fe, norte de Corrientes, sur de Misiones, casi todo Chaco excepto la capital, la totalidad del territorio de Formosa y el departamento Juárez Celman y la zona baja de Río Cuarto, en Córdoba.

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Varias provincias incluidas en la alerta amarilla del SMN por temperaturas extremas.

Varias provincias incluidas en la alerta amarilla del SMN por temperaturas extremas.

Sin alertas: el pronóstico del clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada de lunes fresca, con una temperatura mínima que sorprende: 3°. La máxima pronosticada, en tanto, se ubica en 17°, y se esperan vientos leves del oeste.

La semana tendrá un ligero aumento en la mínima, aunque las máximas descenderán hacia el viernes, con un incremento de la nubosidad, mientras nos adentramos en el otoño.

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Se viene una semana fresca en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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