Llegó la ola polar a la Argentina: rige una alerta meteorológica por frío extremo y mínimas de 2 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por temperaturas extremas para varias localidades de Argentina. El avance de una nueva masa de aire frío genera heladas en gran parte del centro y norte del país, acompañadas por mínimas cercanas entre los 0 a 2 grados.
Según informó el SMN, la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta meteorológica por frío extremo en las localidades de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Doctor Manuel Belgrano y Tilcara, donde las mínimas se mantienen cercanas a los 0 grados.
Argentina temperaturas 19-5-26
Así estarán las temperaturas mínimas en todo el país.
Captura del SMN.
Además, desde Meteored detallaron que se mantendrán heladas débiles a moderadas en el territorio de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. En comparación con el norte argentino, como por ejemplo en Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta y Catamarca, donde se presentarán "episodios de enfriamiento significativo para la época del año".
Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentan condiciones de estabilidad atmosférica sin probabilidades de precipitaciones a la vista, durante la semana. El cielo se mantendrá de despejado a mayormente nublado con el transcurso de los días.
En cuanto al viento, se registrará una rotación desde el sector este/noreste hacia el norte y sudoeste. Este cambio en la dirección de las masas de aire generará un descenso térmico hacia la mitad de la semana, registrando las temperaturas máximas más bajas el jueves y viernes con 13 grados, antes de iniciar un leve ascenso el sábado.
CABA 19-5-26
Pronóstico extendido para Capital Federal según el SMN.
Captura del SMN.
Alerta meteorológica por frío extremo: las temperaturas más bajas en Argentina
|Pilar Observatorio
|Córdoba
|-1.2ºC
| Esquel
|Chubut
|-1.4ºC
| Escuela de Aviación Militar
|Córdoba
|-1.8ºC
| Malargüe
|Mendoza
|-2.4ºC
| Córdoba
|Córdoba
|-2.8ºC
| Villa Reynolds
|San Luis
|-3ºC
| La Quiaca
|Jujuy
|-3.2ºC
| San Carlos de Bariloche
|Río Negro
|-3.4ºC
| Maquinchao
|Río Negro
|-5.6ºC
| Chapelco
|Neuquén
|-5.9ºC