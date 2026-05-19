19 de mayo de 2026 Inicio
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Llegó la ola polar a la Argentina: rige una alerta meteorológica por frío extremo y mínimas de 2 grados

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por bajas temperaturas acompañadas de heladas generalizadas en gran parte del centro y norte del país. A pesar de esto, se espera una jornada estable con pocas probabilidades de precipitaciones y regreso de mal tiempo.

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En CABA la mínima se mantendrá durante la semana entre los 6 y 7 grados. 
En CABA la mínima se mantendrá durante la semana entre los 6 y 7 grados. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por temperaturas extremas para varias localidades de Argentina. El avance de una nueva masa de aire frío genera heladas en gran parte del centro y norte del país, acompañadas por mínimas cercanas entre los 0 a 2 grados.

La ola de frío se registra con intensidad en el AMBA.
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Según informó el SMN, la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta meteorológica por frío extremo en las localidades de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Doctor Manuel Belgrano y Tilcara, donde las mínimas se mantienen cercanas a los 0 grados.

Argentina temperaturas 19-5-26
Así estarán las temperaturas mínimas en todo el país.

Así estarán las temperaturas mínimas en todo el país.

Además, desde Meteored detallaron que se mantendrán heladas débiles a moderadas en el territorio de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. En comparación con el norte argentino, como por ejemplo en Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta y Catamarca, donde se presentarán "episodios de enfriamiento significativo para la época del año".

Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentan condiciones de estabilidad atmosférica sin probabilidades de precipitaciones a la vista, durante la semana. El cielo se mantendrá de despejado a mayormente nublado con el transcurso de los días.

En cuanto al viento, se registrará una rotación desde el sector este/noreste hacia el norte y sudoeste. Este cambio en la dirección de las masas de aire generará un descenso térmico hacia la mitad de la semana, registrando las temperaturas máximas más bajas el jueves y viernes con 13 grados, antes de iniciar un leve ascenso el sábado.

CABA 19-5-26
Pronóstico extendido para Capital Federal según el SMN.

Pronóstico extendido para Capital Federal según el SMN.

Alerta meteorológica por frío extremo: las temperaturas más bajas en Argentina

Pilar Observatorio Córdoba -1.2ºC
Esquel Chubut -1.4ºC
Escuela de Aviación Militar Córdoba -1.8ºC
Malargüe Mendoza -2.4ºC
Córdoba Córdoba -2.8ºC
Villa Reynolds San Luis -3ºC
La Quiaca Jujuy -3.2ºC
San Carlos de Bariloche Río Negro -3.4ºC
Maquinchao Río Negro -5.6ºC
Chapelco Neuquén -5.9ºC

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