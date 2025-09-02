Lo que dejó la tormenta de Santa Rosa: bajó el agua en María Teresa, pero todavía sigue inundada Tras el temporal, más de 100 personas fueron evacuadas, aunque con el cese da las precipitaciones han bajado uno 20 centímetros de agua. En el transcurso del día se evaluará la situación para comenzar con la reconstrucción. Por







Aún quedan 4 cuadras inundadas en María Teresa tras el temporal de Santa Rosa

El paso de la tormenta de Santa Rosa, que azotó en el sur de Santa Fe y gran parte del país, aisló a algunas ciudades, lo que obligó a que algunos vecinos se autoconvocaran y que algunas rutas que atraviesan la provincia queden cortadas por la presencia de agua. En ese caso, María Teresa fue una de las ciudades más afectadas.

El pueblo de 4.500 habitantes se encuentra sobre la Ruta 14, unos 180 kilómetros al sudoeste de Rosario. Como se fundó en una cuenca, al agua que cayó en forma directa se sumó la que empezó a bajar luego desde los campos aledaños, anegando todas las calles de la localidad.

Según informó el presidente comunal, Gonzalo Goyechea, hubo 50 personas evacuadas y más de 100 autoevacuados que se alojaron en casas de familiares o amigos. Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas fatales ni heridos.

Ahora, si bien la Ruta 8 que conecta María Teresa con Venado Tuerto sigue cortada, con el cese de las lluvias, la cronista, Mariela López Brown, comentó que el agua bajó: “De ayer a hoy ha bajado considerablemente el agua, han bajado unos 20 centímetros y lo que quedan son aproximadamente 4 manzanas que tiene gran cantidad de agua que eso impide que las familias vuelvan a sus casas”.

“A 5 kilómetros hacia Venado Tuerto ya está el retén policial realizando el corte porque no se puede pasar por aquí, ya que el agua va de lado a lado de la ruta”, explicó en Mañanas Argentinas por C5N y agregó: “Seguramente en el transcurso del día van a ir evaluando la situación y lentamente comienza la reconstrucción”.

Según especificaron desde Protección Civil, actualmente se encuentran realizando un monitoreo en las cuencas de los ríos Carcarañá, Frías, Saladillo y Ludueña para evaluar el impacto y apoyar a las localidades más comprometidas. Con el corte de las rutas, las autoridades proponen otras alternativas a los vecinos para que puedan transitar de un pueblo a otro. “Tiene que agarrar por Ruta 33 y 94, esas están transitables, no están inundadas. Esta Ruta 8, en el kilómetro 354 escurrió bastante el agua porque ayer estaba todo inundado y era mucho más alto a lo que se ve ahora”, detalló. Cómo es el estado de tránsito en las rutas de Santa Fe De acuerdo al reporte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), este martes persistían algunos cortes de tránsito en distintas rutas de la región mientras que en otros se habilitó la circulación, pero con precaución. Ruta 8, kilómetro 355: continúa el corte total de tránsito. Los cortes dispuestos son en RN8 y RP14 por parte de la Guardia Provincial y en RN8 a la altura del Parque Industrial por parte de Gendarmería Nacional.

continúa el corte total de tránsito. Los cortes dispuestos son en RN8 y RP14 por parte de la Guardia Provincial y en RN8 a la altura del Parque Industrial por parte de Gendarmería Nacional. Ruta 9 vieja: se mantiene el corte entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá.

se mantiene el corte entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá. Ruta 11: corte total en RP 41s en el acceso a Pueblo Irigoyen.

Ruta 34: se habilita la circulación entre San Genaro y Totoras.



Actualización 08.40 hs



Acumulación de agua en calzada debido a las lluvias acontecidas.

RN 34: se habilita la circulación entre San Genaro y Totoras. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) September 2, 2025