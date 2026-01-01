1 de enero de 2026 Inicio
Video: un motociclista dio positivo de alcoholemia en la 9 de Julio y escapó

Se trata de un hombre que registró 1,95 gramos de alcohol por cada litro en sangre. Se había ido caminando del lugar, pero regresó y huyó con el vehículo.

Un motociclista huyó tras dar positivo en un control de alcoholemia.

Un motociclista que dio positivo de alcoholemia en un control sobre la Avenida 9 de Julio en el marco de los festejos por Año Nuevo escapó, por lo que se encuentra prófugo. Pese que en principio se había retirado caminando del lugar, luego regresó y huyó.

El periodista Mariano Onega marcó en el móvil de De Una en la Avenida 9 de Julio, cerca del Obelisco, que el conductor de una moto roja dio positivo de alcoholemia luego de un test, con 1,95 gramos de alcohol por cada litro en sangre. Ante esta situación, el personal le retuvo su licencia de conducir, mientras que el hombre se marchó de la zona cuando se realizaban otros controles.

Sin embargo, el cronista de C5N señaló que después regresó y huyó a bordo del vehículo: "El conductor se llevó la moto y se fue, escapó. Fuera del micrófono nos confirmó que estaba trabajando con la moto. Reconoció que tomó bastante. Nos dijo que es extranjero y que estaba yendo a la zona sur. No sabemos para dónde escapó pero se fue por la 9 de Julio".

Control de alcoholemia CABA

En tanto, la supervisora del operativo, Daiana Kloster, advirtió en diálogo con el móvil a cargo de Onega sobre las consecuencias del accionar del conductor. "Cuando comparezca bajo la Justicia contravencional, esto va a ser un agravamiento. Tenemos la documentación del conductor porque se estaba labrando un acta contravencional. Nosotros no retenemos las llaves porque es su propiedad", expresó.

En la Ciudad de Buenos Aires los límites de alcoholemia son 0,5 g/l para conductores de autos particulares, 0,2 g/l para motociclistas y 0,5 g/l para su acompañante. Por otro lado, para los principiantes y conductores profesionales rige el alcohol cero.

Las multas por dar alcoholemia positivo en CABA

  • Entre 0,5 gr/l y 1 gr/l: multa de entre $119.776,5 y $798.510, más la inhabilitación de la licencia de 2 a 4 meses. Si aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Se mantiene el acarreo de vehículo y la retención de la licencia de conducir.
  • Desde 1 gr/l en adelante: multa de $239.553 a $1.597.020, o 1 a 10 días de arresto, inhabilitación de la licencia de 4 meses a 2 años que no puede ser dejada en suspenso. En la primera contravención el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial.
  • En caso de negarse a someterse a un control de alcoholemia: multa de $798.510 y se remite el vehículo.
