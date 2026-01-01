Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata La entrega final de una franquicia juvenil retoma la lucha de un grupo marcado por un virus letal, con acción, conflictos internos y una carrera contrarreloj por la supervivencia que completa el recorrido iniciado años atrás. + Seguir en







Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner. Maze Runner: La cura mortal

Netflix incorporó a su catálogo la tercera entrega de una exitosa saga de ciencia ficción distópica. La plataforma sumó Maze Runner: La cura mortal, la película final de 2018 dirigida por Wes Ball que cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner. Este título llegó al gigante del streaming con más de 288 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

La película presenta el capítulo final que retoma el recorrido de un grupo de jóvenes que atraviesan escenarios hostiles para sobrevivir en un mundo dominado por la devastación y el virus de la Llamarada. Con un elenco que repite papeles de las películas anteriores, incluyendo a Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Patricia Clarkson, Ki Hong Lee, Giancarlo Esposito y Aidan Gillen, más Walton Goggins que se une al reparto, la producción mantiene la estética de las entregas anteriores con escenarios derruidos, desplazamientos constantes y la sensación de un mundo que se sostiene en equilibrio inestable.

La película recibió críticas mixtas, con elogios para las actuaciones del elenco, las secuencias de acción y los efectos visuales, pero críticas por la trama, el guion y el desarrollo de los personajes. El relato se organiza en dos líneas que avanzan en paralelo, por un lado la de Thomas y su equipo empeñados en rescatar a Minho y desarticular el poder de WICKED, mientras que por otro, Teresa atraviesa un proceso de experimentación constante en busca de una solución científica.

Maze Runner: La cura mortal Maze Runner: La cura mortal Sinopsis de Maze Runner: La cura mortal, la película que se puede ver en Netflix Maze Runner: La cura mortal sigue a Thomas, quien volvió con más fuerzas que nunca con el objetivo de encontrar de una vez por todas la cura para la Llamarada, la enfermedad que está afectando al mundo. Él y sus compañeros tendrán que resolver todas las preguntas que les persiguen desde que un día aparecieran en el Claro del Laberinto. Para eso, tendrán que volver al punto de partida donde empezaron, pero el camino no será nada fácil mientras intentan dar respuesta a todos los interrogantes sobre el laberinto y los que lo crearon.

La corporación WICKED avanza sobre los cuerpos y las posibilidades de los protagonistas, imponiendo nuevas barreras para contener a quienes están afectados por el virus y, al mismo tiempo, impedir que los "larchos" regresen a difundir sus ideas de resistencia.

El relato introduce conflictos internos de los personajes, incluyendo a Newt, debilitado por el virus pero determinado a acompañar a Thomas en un itinerario que pone en riesgo su propia vida, agregando un contrapunto emocional que repercute en la evolución del protagonista mientras el grupo enfrenta a una estructura que pretendió transformar sus vidas en un experimento sin salida. Maze Runner: La cura mortal Maze Runner: La cura mortal Tráiler de Maze Runner: La cura mortal Embed - Maze Runner 3: La cura mortal (2018) Nuevo Tráiler Oficial #2 Español Latino Reparto de Maze Runner: La cura mortal Dylan O'Brien como Thomas

Kaya Scodelario como Teresa

Thomas Brodie-Sangster como Newt

Dexter Darden como Frypan

Nathalie Emmanuel como Harriet

Giancarlo Esposito como Jorge

Walton Goggins como Lawrence

Ki Hong Lee como Minho

Jacob Lofland como Aris

Katherine McNamara como Sonya

Barry Pepper como Vince

Will Poulter como Gally

Rosa Salazar como Brenda

Patricia Clarkson como Ava Paige

Dylan Smith como Jasper

Aidan Gillen como Janson