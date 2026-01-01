2 de enero de 2026 Inicio
Maximiliano Pullaro desafió al Gobierno de Javier Milei y mantendrá en el exterior u$s800 millones

El gobernador santafesino rechazó las presiones de la Casa Rosada para liquidar las divisas de un crédito internacional, al tiempo que reclamó por deudas previsionales y el abandono de las rutas nacionales.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, enfr

Maximiliano Pullaro profundizó su enfrentamiento con la administración de Javier Milei al confirmar que no ingresará al país los u$s800 millones obtenidos en el mercado financiero. El mandatario de Santa Fe denunció exigencias del Ministerio de Economía para liquidar esos fondos de manera inmediata. Según sus declaraciones, la provincia posee un plazo de 180 días para concretar la operación sin sufrir pérdidas económicas por la volatilidad cambiaria.

Javier Milei durante su última visita a Córdoba.
Ante los medios locales, Pullaro indico que el crédito internacional cuenta con una tasa del 8,10% y un periodo de cancelación de nueve años. Pullaro explicó que la cotización del dólar varió desde el momento de la toma de deuda y una liquidación apresurada perjudicaría las arcas provinciales. “Si existiera un instrumento que nos cubra ante una suba del dólar, los traemos desde luego”, aseguró el dirigente.

Los recursos tienen como destino exclusivo la financiación de proyectos de infraestructura y no el pago de gastos corrientes. El gobernador aclaró que el ingreso de las divisas ocurrirá de forma gradual, en sintonía con el avance de las obras previstas. “No queremos que Santa Fe pierda un solo peso”, remarcó para justificar su postura frente a los reclamos del ministro Luis Caputo.

El conflicto también escaló por la falta de transferencia de fondos nacionales hacia las cajas previsionales de la provincia. Pullaro estimó que la deuda del Estado nacional con su distrito es de alrededor de $2 billones. Ante la falta de liquidez del Tesoro, el santafesino propuso como alternativa de pago la entrega de terrenos o inmuebles federales.

La parálisis de la obra pública nacional representó otro punto de fricción durante su reciente exposición mediática. El gobernador apuntó contra el estado de abandono de la Circunvalación de Rosario y el peligro de las rutas bajo jurisdicción federal. “Si no pueden arreglar las rutas porque no tienen recursos, que nos las transfieran”, exigió ante el deterioro de la infraestructura vial.

Pullaro consolidó su pertenencia al bloque Provincias Unidas junto a su par cordobés, Martín Llaryora. Este espacio político mantuvo una posición crítica durante el debate del Presupuesto 2026, donde optaron por la abstención en la votación final. Aunque el mandatario facilita el quórum en el Congreso, ratificó que su prioridad absoluta es la defensa de los activos santafesinos.

Crisis en la obra pública y reclamos de traspaso

El Gobierno de Santa Fe sostiene un plan de contingencia para asumir la gestión de las carreteras nacionales que atraviesan la provincia ante la falta de mantenimiento. Maximiliano Pullaro denunció que la desinversión de la Nación incrementa el riesgo de siniestros viales y afecta la competitividad de la producción regional en los puertos. El mandatario busca que la Casa Rosada ceda la administración de estos corredores para ejecutar reparaciones urgentes con fondos propios.

Esta postura refleja el distanciamiento del bloque Provincias Unidas respecto a las políticas de ajuste que paralizaron los proyectos de infraestructura en el interior. Pullaro insiste en que la falta de respuestas sobre la Circunvalación de Rosario y otras arterias clave obliga a las provincias a buscar autonomía operativa. La propuesta de un esquema de peajes provinciales aparece como la solución técnica para revertir el abandono estatal que hoy denuncia el Ejecutivo santafesino.

