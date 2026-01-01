A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este La modelo y el polista francés fueron fotografiados a los besos durante el último día del año, tras semanas de versiones sobre un posible noviazgo. + Seguir en







Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. Instagram: @zaira.nara - www.losandes.com.ar

Zaira Nara y el polista Robert Strom eligieron las playas de Punta del Este para oficializar su relación sentimental. La pareja apareció en público durante la tarde del 31 de diciembre tras un mes de intensos rumores. Las cámaras captaron a los protagonistas en un momento de afecto que los posiciona como el romance principal de este verano.

Según informó Teleshow, la modelo y el deportista compartieron una salida recreativa a bordo de un vehículo descapotable de estilo clásico. Durante un paseo de compras, el millonario abrazó a la conductora y ambos se besaron frente a los testigos presentes. El gesto marca el inicio formal de una nueva etapa afectiva para la hermana de Wanda Nara.

Zaira Nara y Robert Strom www.ellitoral.com Ambos lucieron sonrientes y de buen humor ante la mirada de los curiosos en la ciudad uruguaya. Zaira vistió una musculosa azul con una falda de red y una bikini fucsia para disfrutar del clima marítimo. Por su parte, el joven francés optó por un estilo sencillo con remera gris, pantalones blancos y sandalias negras.

El entorno de la pareja no ocultó la felicidad por este encuentro en el exclusivo destino turístico. La modelo suele viajar a Uruguay cada temporada para cumplir con diversos compromisos laborales y eventos de marcas internacionales. En esta ocasión, la actividad profesional coincidió con la presentación social de su nuevo novio.

Zaira Nara y Robert Strom La confirmación llega luego de que la animadora intentara mantener reserva sobre su vida privada en las últimas semanas. “No hay nada para contar. No hay nada. No sé ni qué se dijo", declaró la modelo ante las primeras consultas de la prensa. Sin embargo, las imágenes recientes en la costa esteña terminaron con cualquier tipo de especulación sobre el vínculo.

Quién es Robert Strom, el nuevo novio de Zaira Nara Robert Strom pertenece a uno de los círculos aristocráticos más influyentes de Europa y es un destacado polista profesional con cuatro puntos de hándicap. El joven es nieto del magnate Robert Zellinger de Balkany, quien fuera dueño de más de 60 centros comerciales en Francia y España. Recientemente, su familia concretó la venta de activos en Madrid por una cifra cercana a los 1.600 millones de euros. El entorno del deportista mantiene lazos estrechos con la realeza europea y figuras como Charlotte de Mónaco. Tal lo informó el periodista Gustavo Méndez en el programa La Posta del Espectáculo, la familia Strom posee castillos y "el abuelo fue mega amigo de Juan Carlos I de España”.