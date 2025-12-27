Impactante choque entre una moto y una camioneta en Punta del Este: un muerto El hecho ocurrió en la zona de playa Brava y quedó registrado por las cámaras de seguridad, en las que se puede ver cómo se generó el impacto. Por + Seguir en







El motociclista murió y la conductora de la camioneta resultó ilesa. 220.uy

Un motociclista, de 44 años, murió tras impactar violentamente contra una camioneta conducida por una argentina, quien intentaba poder pasar la rambla hacia la costa en Punta del Este, Uruguay. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El choque se produjo cerca de las 14 en la parada 33 de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, en la zona de la playa Brava, lo que es uno de los puntos más concurridos.

Todo se dio luego de que una camioneta Mercedes Benz con patente argentina buscaba cruzar y, en ese momento, apareció una moto Yamaha YZF-R3 a gran velocidad, la cual siguió de largo sin advertir que se acercaba el auto, impactó y salió despedido del vehículo.

Pese a los intentos médicos, se constató que la víctima, identificado como Néstor Daniel Rodríguez, murió en el acto. Era un guardia de seguridad que vivía en el Balneario Buenos Aires y se dirigía a su trabajo ubicado cerca de la zona.

La conductora argentina, de 34 años, resultó ilesa. Pero debió ser asistida por una crisis nerviosa producto del desenlace. Se le hicieron análisis y test de alcoholemia y todo dio negativo. Sin embargo, seguirán investigando.