Video: encuentran a dos hombres fusilados en una lancha a la deriva en el río Coronda Ocurrió en la localidad santafesina de Sauce Viejo. Se presume que se trató de un ataque ejecutado a corta distancia y con gran poder de fuego. En la embarcación también se encontraba el cadáver de un animal vacuno. La principal hipótesis de los investigadores vincula el hecho con el robo de ganado en la zona de islas.







En la lancha también se encontraba el cadáver de un animal vacuno.

Un doble crimen conmovió a la localidad de Sauce Viejo, en Santa Fe, a partir del hallazgo de dos hombres asesinados a escopetazos. Los cuerpos fueron localizados el miércoles pasado el mediodía dentro de una lancha que se encontraba a la deriva en aguas del río Coronda.

La intervención oficial se inició tras un aviso al 911 por parte de vecinos que divisaron la embarcación inmóvil. Efectivos de la Comisaría 19ª y de la Prefectura Naval Argentina aseguraron la zona y confirmaron que, además de los dos hombres muertos, en la lancha se encontraba el cadáver de un animal vacuno.

Peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el médico legista constataron que las víctimas presentaban múltiples heridas de arma de fuego. El hallazgo de cartuchos de plomo en el lugar sugiere que se trató de un ataque ejecutado a corta distancia y con gran poder de fuego.

La principal hipótesis de los investigadores vincula el hecho con el robo de ganado en la zona de islas. Se sospecha que los sujetos fueron sorprendidos por un propietario o puestero rural, quien habría disparado para evitar la sustracción del animal hallado en la lancha.

Embed Confirman que se encontraron baleados los cuerpos de las dos personas halladas muertas arriba de una canoa, a la deriva, en Sauce Viejo. pic.twitter.com/pfrTF3VICd — Mario Galoppo (@mariogaloppo) December 31, 2025 El esclarecimiento del caso presenta dificultades debido a la ausencia de testigos directos y cámaras de seguridad en el entorno fluvial. Actualmente, los esfuerzos se centran en la identificación de los fallecidos mediante necropsias y el cotejo de huellas dactilares en la morgue judicial.

En paralelo, los peritos analizan la matrícula de la embarcación para dar con su titular registral y examinan las marcas y señales del bovino. Este último paso es fundamental para determinar la procedencia del animal e identificar el establecimiento rural donde se habría iniciado el conflicto. El Fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó el secuestro de la lancha y peritajes criminalísticos profundos. El objetivo principal es establecer la hora exacta del ataque y el punto geográfico del río donde se originó el tiroteo antes de que la corriente arrastrara la nave hacia la costa.