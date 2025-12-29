29 de diciembre de 2025 Inicio
Choque entre un colectivo y un camión en Av. General Paz: al menos 19 heridos

Un vehículo de transporte de mercadería embistió por detrás a una unidad de la línea 117 y provocó múltiples golpes en varios de los pasajeros que iban a bordo en la colectora a la altura de la bajada de Griveo, mano al Río de la Plata.

Los heridos fueron trasladados a varios hospitales de la zona.

C5N

La última semana del año comenzó con un violento choque en la colectora de la avenida General Paz a la altura de la bajada de Griveo, mano al Río de la Plata, en el barrio porteño de Villa Devoto. Hacia las 6:30, un camión chocó por detrás a un colectivo de la línea 117 y provocó múltiples golpes en varios de los pasajeros que iban a bordo. Hubo al menos 19 heridos.

Impactante choque entre una moto y una camioneta en Punta del Este: un muerto

Según la reconstrucción de lo sucedido, el camión, que transportaba alimentos, no frenó a tiempo e impactó desde atrás al ómnibus justo al llegar a la esquina.

Si bien el choque no fue fuerte, la unidad llevaba un gran número de pasajeros, por lo que al menos 19 personas sufrieron heridas. Afortunadamente, todos estarían fuera de peligro.

Las víctimas fueron trasladadas por el SAME a los hospitales Zubizarreta, Pirovano y Vélez Sársfield, con politraumatismos, cortes, latigazos cervicales y golpes. En la zona se desplegó una unidad de triage para evaluar la gravedad de cada caso y al menos 20 ambulancias trabajaron en el lugar.

