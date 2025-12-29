29 de diciembre de 2025 Inicio
Rompió el alcoholímetro: un conductor saturó los dispositivos de control durante un operativo en Balcarce

El infractor fue interceptado en la ruta 226 tras realizar maniobras peligrosas. Los agentes constataron que el hombre "no podía modular" ni bajar del auto por sus propios medios.

El automovilista circulaba zigzagueando por la ruta y a alta velocidad.

Agentes de seguridad vial detectaron este domingo de madrugada a un automovilista que circulaba zigzagueando por la ruta 226. El operativo tuvo lugar a la altura del kilómetro 64,5, cerca de la localidad de Balcarce, en un control rutinario sobre el trazado que une Mar del Plata con General Villegas.

Según relataron los efectivos que participaron del procedimiento, el vehículo se desplazaba a gran velocidad y realizando maniobras de extremo riesgo para terceros. Al lograr que detuviera la marcha, los agentes constataron que el conductor "no podía modular" y que ni siquiera tenía la capacidad física para descender del rodado por sus propios medios.

Al momento de realizar el test de alcoholemia, los funcionarios quedaron estupefactos ante el resultado técnico. "Hasta 3 o 4, el aparato puede llegar a marcar la saturación exacta. Cuando excede ese valor, el tester se bloquea", explicaron desde el control vial para dar cuenta de la magnitud de la infracción.

La situación fue tan extrema que se decidió repetir el procedimiento con un segundo dispositivo para descartar fallas técnicas, obteniendo la misma respuesta. En ambos casos, el sistema arrojó la leyenda "desbordamiento de rango", lo que indica que el nivel de alcohol en sangre superaba la capacidad máxima de medición del equipo.

Especialistas en seguridad vial advierten que superar los 3 gramos de alcohol por litro de sangre implica una depresión severa del sistema nervioso central. En este estado, el conductor sufre una pérdida total de reflejos y corre un riesgo inminente de pérdida de conciencia, cuadro absolutamente incompatible con el manejo de un vehículo.

En la provincia de Buenos Aires rige la ley de "Alcohol Cero", que prohíbe cualquier graduación alcohólica al conducir. El nivel detectado en este caso excede cualquier parámetro habitual de infracción, representando uno de los registros más altos de los que se tenga constancia en operativos viales de la región.

Tras el operativo, el vehículo fue retenido de manera inmediata por las autoridades competentes. El conductor, por su parte, recibió una multa económica y quedó supeditado a un proceso judicial para determinar las responsabilidades legales derivadas de su conducta temeraria al volante.

