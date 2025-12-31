Almagro: un conductor perdió el control y chocó a tres autos estacionados Después del choque, se le realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor. Como el resultado fue negativo, continúa la investigación sobre las causas que podrían haber originado el siniestro. Por + Seguir en







El hecho ocurrió en Almagro.

El año termina con otro siniestro vial en la Ciudad de Buenos Aires. En el barrio porteño de Almagro, un automóvil perdió el control y terminó chocando contra tres vehículos que se encontraban estacionados, generando importantes daños materiales en cada uno de ellos.

El hecho ocurrió en la intersección de Díaz Vélez y Bulnes. Según relataron testigos del hecho, el conductor circulaba de manera errante antes del impacto. De acuerdo con lo que contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, primero rozó a un auto, luego colisionó de lleno contra un segundo vehículo y finalmente fue detenido por un tercero, un Peugeot de mayor porte, cuyo impacto terminó provocándole la rotura del eje trasero derecho.

Producto del choque en cadena, los autos quedaron con daños en el lateral, el baúl y la trompa. En uno de los vehículos se registró la destrucción de la óptica y la rueda trasera, evidenciando la violencia del impacto. Los dueños de los autos afectados aún no se habían presentado en el lugar al momento del hecho.

Personal de tránsito fue convocado para realizarle al conductor el control de alcoholemia, ya que se sospecha que podría haber estado bajo los efectos del alcohol, pero el resultado fue negativo. Resta determinar, entonces, las causas que originaron el impacto.

De acuerdo a lo observado, el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad y no se activaron los airbags del vehículo. Afortunadamente, no se reportaron heridos.