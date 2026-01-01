Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China El presidente Lai Ching-te llamó a fortalecer la disuasión democrática y la resistencia social tras las recientes maniobras militares con fuego real ejecutadas por el ejército chino alrededor de la isla. Por + Seguir en







Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, reafirmó este jueves su compromiso de proteger la autonomía de la isla frente a lo que denominó "ambiciones expansionistas" de China. Las declaraciones ocurren tras una semana de alta tensión marcada por ejercicios militares de Pekín que incluyeron fuego real, lanzamientos de cohetes y despliegue de buques de guerra.

Durante su mensaje de Año Nuevo, el mandatario apeló a la mirada internacional sobre el conflicto regional. "Ante las crecientes ambiciones expansionistas de China, la comunidad internacional está pendiente de si el pueblo taiwanés tiene la determinación de defenderse", sentenció Lai al evaluar el escenario geopolítico actual.

El líder isleño definió su hoja de ruta política basada en la resistencia y la autonomía nacional. "Como presidente, mi postura siempre ha sido clara: salvaguardar firmemente la soberanía nacional, fortalecer la defensa nacional y la resistencia de toda la sociedad, y construir de forma integral un mecanismo eficaz de disuasión y defensa democrática", subrayó.

La movilización militar china respondió al descontento de Pekín por una histórica venta de armas de Estados Unidos a Taipéi, sumado a las declaraciones de Japón sobre una posible intervención en el estrecho. Este despliegue buscó presionar a la isla, que se gobierna de forma independiente desde 1949 tras la guerra civil china.

Rechazo de Pekín y escalada en la carrera armamentista La reacción desde el continente fue inmediata y cargada de hostilidad diplomática. Un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán calificó a Lai como un "saboteador de la paz, alborotador y belicista".