Impresionante choque en Tigre: un motociclista fue atropellado por un auto y salió despedido

El hecho se produjo en una rotonda del centro de la ciudad bonaerense, donde un automóvil embistió al conductor de una moto, por lo que debió ser asistido.

El hecho se produjo en una rotonda de Tigre.

Un motociclista fue atropellado por un automóvil en una rotonda del centro de Tigre y debió ser asistido por un grupo de médicos ya que salió despedido, aunque se encuentra fuera de peligro debido a que no sufrió heridas graves.

Los profesionales se desempeñan en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
En un video en las redes sociales se observa el momento en el que un automóvil embistió a una moto que salía de una rotonda en la esquina de Dardo Rocha y Naciones Unidas. Debido al impacto, el motociclista fue desplazado sobre el capó y luego cayó sobre el asfalto.

En este marco, el personal del Centro de Operaciones de Tigre encabezó un operativo para asistir a la víctima, mientras que después intervinieron unos médicos que trasladaron al hombre a un centro de salud, pese a que permanece fuera de peligro.

El motociclista fue el único herido por el hecho, ya que no circulaban otros vehículos durante el momento del choque.

