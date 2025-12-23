Impresionante choque en Tigre: un motociclista fue atropellado por un auto y salió despedido

El hecho se produjo en una rotonda del centro de la ciudad bonaerense, donde un automóvil embistió al conductor de una moto, por lo que debió ser asistido.

Un motociclista fue atropellado por un automóvil en una rotonda del centro de Tigre y debió ser asistido por un grupo de médicos ya que salió despedido, aunque se encuentra fuera de peligro debido a que no sufrió heridas graves.

En un video en las redes sociales se observa el momento en el que un automóvil embistió a una moto que salía de una rotonda en la esquina de Dardo Rocha y Naciones Unidas. Debido al impacto, el motociclista fue desplazado sobre el capó y luego cayó sobre el asfalto.

En este marco, el personal del Centro de Operaciones de Tigre encabezó un operativo para asistir a la víctima, mientras que después intervinieron unos médicos que trasladaron al hombre a un centro de salud, pese a que permanece fuera de peligro.

#Tigre “NO PODÉS ENTRAR ASÍ A UNA ROTONDA”: EL CONDUCTOR DE UN AUTO PROTAGONIZÓ UN VIOLENTO CHOQUE CON UN MOTOCICLISTA. LA VÍCTIMA GOLPEÓ CONTRA EL PARABRISAS, CAYÓ AL ASFALTO Y TERMINÓ EN EL HOSPITAL Ocurrió a la madrugada en Dardo Rocha y Naciones Unidas cuando una maniobra… pic.twitter.com/lAeAuQCWH5

El motociclista fue el único herido por el hecho, ya que no circulaban otros vehículos durante el momento del choque.

Un impresionante choque y vuelco se dio durante las primeras horas del domingo en el barrio porteño de Flores por el cual seis personas resultaron heridas . Entre las personas afectadas hay un nene de 11 años.

El fuerte impacto se dio en la intercepción de la Avenida Alberdi y Lafuente cuando un hombre, arriba de su Citroën Elysee Lounge gris, circuló durante cinco cuadras en contramano y chocó violentamente contra una Chevrolet Tracker, en el que viajaban una familia.

Como consecuencia de la coalición, el auto terminó volcado sobre el asfalto, mientras que la camioneta quedó sobre la calzada, lo que terminó generando una interrupción temporal del tránsito. Si bien todos los involucrados lograron salir de los vehículos todos los ocupantes fueron atendidos en el lugar mientras que el conductor del Chevrolet tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Piñero por politraumatismos.

“De acuerdo a lo que narran los testigos, el conductor que produjo el impacto estaba presuntamente en estado de ebriedad. Algunos decían que no se podía mantener en pie”, relató el periodista de C5N, Claudio Cardoso.