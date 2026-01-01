El exjugador de River y participante de MasterChef compartió imágenes desde Suiza junto a su familia y tomó una inesperada decisión luego de su salida del reality.

Maxi López y Daniela Christiansson cerraron 2025 con una hermosa noticia desde Ginebra: nació Lando, el segundo hijo de la pareja , y, como no podía ser de otra manera, ya tuvo su primera foto publicada en redes sociales.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

"¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!" , escribió el exfutbolista en su cuenta de Instagram junto a varias fotos con las que repasó su año.

La publicación se llenó de cálidos mensajes de felicitaciones, incluyendo uno de Wanda Nara : "Bienvenido a la familia Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina" .

Maxi y Daniela ya son padres de Elle, de dos años , y él tiene tres varones, Valentino, Constantino y Benedicto, con Wanda.

Maxi había recibido una cariñosa despedida de parte de sus compañeros de MasterChef . En la emisión del 29 de diciembre, se supo que dejaría el ciclo momentáneamente para viajar a Europa y estar junto a su familia en este momento tan especial.

"Tengo que acompañar a Daniela en Europa, pero... voy a volver", avisó el exjugador de River, ante los aplausos de sus compañeros. Además de reincorporarse al reality, el 5 de enero de 2026 debutará como conductor en la temporada de verano de Sería increíble, del canal de streaming Olga.

Como parte del emotivo momento, Damián Betular le obsequió una caja con un pequeño delantal con el nombre de su hijo. "Esto me da más fuerzas para volver, con más motivación para seguir en competencia y darlo todo", aseguró Maxi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

Maxi López se despidió temporalmente de las redes tras el nacimiento de su hijo

El participante de MasterChef sorprendió a sus seguidores con un comunicado donde anunció un retiro temporal de las redes sociales, para poder enfocarse plenamente en su familia y su nuevo hijo, Lando.

A través de sus historias de Instagram, López escribió: "¡Hola a todos! Por la llegada de Lando en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos".

Para no descuidar sus compromisos comerciales, aclaró que sus perfiles no quedarán inactivos, sino gestionados por terceros: "Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo".

Antes de despedirse, mencionó sus próximos proyectos para este año y deseo unas felices fiestas: "Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas! Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen. ¡Gracias a todos y feliz año!".