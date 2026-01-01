1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Palermo: dos motociclistas fallecieron tras chocar con un colectivo

El conductor y su acompañante del vehículo fallecieron, luego de impactar con un interno de la línea 166 que transitaba por el Metrobús. Se investigan las causas.

Por

El SAME no pudo reanimar a las dos víctimas.

C5N

Un hombre y una mujer que transitaban en moto fallecieron durante la madrugada del jueves, en plenos festejos por Año Nuevo, luego de chocar contra un colectivo en el cruce de las avenidas Córdoba y Juan B. Justo.

Te puede interesar:

Controles de alcoholemia en la Ciudad por Año Nuevo: 40 conductores dieron positivo

El hecho ocurrió ya a la luz del día, en las primeras horas de 2026, en el límite entre los barrios porteños de Chacarita, Villa Crespo y Palermo.

La moto circulaba por avenida Córdoba e impactó contra el interno de la línea 166, que viajaba por el Metrobús, sin pasajeros, en dirección a avenida Santa Fe.

Las autoridades cortaron el tránsito en ambas avenidas para realizar las pericias correspondientes, que incluyen la revisión de las cámaras de seguridad para determinar el choque se debió a que alguno de los dos vehículos cruzó con el semáforo en rojo.

Hay un amplio operativo de Policía de la Ciudad y personal del SAME. Al arribar al lugar, el personal constató que los dos ocupantes de la moto, de 30 y 50 años, se encontraban sin signos vitales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Almagro: un conductor perdió el control y chocó a tres autos estacionados

La línea de colectivos deja de funcionar en los próximos meses.

Una línea de colectivos que circula en el AMBA dejará de existir

play

Choque entre un colectivo y un camión en Av. General Paz: al menos 19 heridos

play

Impactante choque entre una moto y una camioneta en Punta del Este: un muerto

El hecho se produjo en una rotonda de Tigre.

Impresionante choque en Tigre: un motociclista fue atropellado por un auto y salió despedido

Cuatro mujeres murieron por el incidente.

Tragedia en Misiones: cuatro muertos en un choque entre un auto, una camioneta y una moto

Rating Cero

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terror, amor, superhéroes y secuelas esperadísimas: los mejores estrenos de películas de 2026

La impresionante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán. 

La impresionante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán en su biopic

En este momento, ya está disponible una producción de aventuras que no te podés perder, se trata de Pokemón: Detective Pikachu, un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa.
play

Pokémon: Detective Pikachu llegó a Netflix y ya es de lo más visto: como es la curiosa historia

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2003, se trata de Pequeñas grandes amigas, la película que está siendo todo un éxito en este sitio web y atrapó un montón de televidentes. 
play

De qué se trata Pequeñas grandes amigas, la película de los 2000 que llegó a Netflix y está siendo cada vez más vista

Residente y J Balvin juntos en una foto con un mensaje de reconciliación. 

J Balvin y Residente confirmaron su reconciliación: "Al final, siempre la razón la tiene el tiempo"

Andy Chango tuvo un 2025 con muchas repercusiones por su paso en MasterChef Celebrity.

Andy Chango reveló que aun vive con su expareja: "No nos da para pagar dos alquileres"

últimas noticias

El bar Le Constellation, escenario del voraz incendio que sacudió a Suiza en Año Nuevo.

Cuáles fueron las causas del feroz incendio en Suiza: murieron, al menos, 40 personas

Hace 10 minutos
Zohran Mamdani asumió al frente de Nueva York.

Mamdani asumió como alcalde de Nueva York y juró sobre el Corán

Hace 36 minutos
Este lugar invita a desconectarse y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Turismo en Córdoba: el sendero que costea el río y permite ver sus playas doradas

Hace 47 minutos
Nuevamente fueron noticia los heridos por uso indebido de pirotecnia en Año Nuevo.

Subió el número de heridos por pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires: fueron más de 20 en Año Nuevo

Hace 52 minutos
Nació el primer bebé de 2026 en Argentina.

El primer bebé de 2026 en Argentina: en qué provincia nació y cómo se llama

Hace 1 hora