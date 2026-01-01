Tragedia en Palermo: dos motociclistas fallecieron tras chocar con un colectivo El conductor y su acompañante del vehículo fallecieron, luego de impactar con un interno de la línea 166 que transitaba por el Metrobús. Se investigan las causas. Por + Seguir en







El SAME no pudo reanimar a las dos víctimas. C5N

Un hombre y una mujer que transitaban en moto fallecieron durante la madrugada del jueves, en plenos festejos por Año Nuevo, luego de chocar contra un colectivo en el cruce de las avenidas Córdoba y Juan B. Justo.

El hecho ocurrió ya a la luz del día, en las primeras horas de 2026, en el límite entre los barrios porteños de Chacarita, Villa Crespo y Palermo.

La moto circulaba por avenida Córdoba e impactó contra el interno de la línea 166, que viajaba por el Metrobús, sin pasajeros, en dirección a avenida Santa Fe.

Las autoridades cortaron el tránsito en ambas avenidas para realizar las pericias correspondientes, que incluyen la revisión de las cámaras de seguridad para determinar el choque se debió a que alguno de los dos vehículos cruzó con el semáforo en rojo.

Hay un amplio operativo de Policía de la Ciudad y personal del SAME. Al arribar al lugar, el personal constató que los dos ocupantes de la moto, de 30 y 50 años, se encontraban sin signos vitales.