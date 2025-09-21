21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: dramático rescate de una persona que se refugió en un contenedor e iba a ser compactado por el camión de basura

El hecho ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde los trabajadores de la empresa de residuos hacían las habituales tareas de recolección y escucharon los gritos de un hombre en situación de calle que durante la noche se había metido en el volquete para resguardarse de la lluvia y se quedó dormido.

Por

El hombre fue trasladado al Hospital Misericordia, donde está internado con politraumatismos. 

Un dramático rescate tuvo lugar en la ciudad de Córdoba donde un hombre de 35 años y en situación de calle, que durante la noche se había metido en un contenedor de basura para refugiarse de la lluvia y se quedó dormido, fue rescatado por los operarios de la empresa de residuos cuando iba a ser compactado por el camión recolector.

Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

El hecho se produjo en la avenida Vélez Sarsfield 1200, en el barrio de Nueva Córdoba, cuando los empleados de la empresa LAM se encontraban haciendo las habituales tareas de recolección y escucharon los fuertes gritos y el pedido de ayuda desde el interior del camión.

"Uno de los operarios del camión lo escuchó, obviamente que avisó a sus compañeros a que pararan todo porque ya el camión estaba en proceso de compactar la basura. Se salvó por un instante", informó el periodista de C5N Bernardo Magnano en el programa Argentina en Vivo.

córdoba
El hombre fue rescatado por personal de bomberos.

El hombre fue rescatado por personal de bomberos.

Luego de ello, los trabajadores dieron aviso al personal policial que arribó al lugar y, junto al Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y la Dirección de Bomberos, rescataron al hombre, que sufrió múltiples fracturas y fue derivado al Hospital Misericordia para recibir las primeras atenciones médicas.

El último parte médico oficial confirma que el hombre presentaba politraumatismos y fracturas en miembros inferiores y superiores, aunque permanecía estable dentro del cuadro clínico. Según se indicó, pese a la gravedad de las lesiones, la vida del hombre no corre riesgo, consigna la información del diario La Voz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Si se busca es un destino sin multitudes, con aire serrano y propuestas que combinan calma y aventura, Cuchi Corral es la opción ideal.

Viajar a Córdoba: el pequeño y encantador pueblo que casi nadie conoce pero que es increíble

Detuvieron a un jubilado acusado de vender cocaína por delivery en Córdoba

Córdoba: detuvieron a un jubilado acusado de vender cocaína por delivery

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
play

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

Unas termas naturales en Córdoba, que fueron descubiertas por casualidad cuando se buscaba crear un pozo.

Viajar a Córdoba: el destino secreto con aguas termales

Puede ser aventura, descanso o una mezcla de ambos.

Viajar a Córdoba: el pueblito fantástico con mucho verde para ir en primavera

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba en 2024.

Javier Milei encabezará un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba en una semana caliente

Rating Cero

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

Netflix estrenó esta nueva miniserie, un thriller psicológico de ocho episodios, que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin, con un elenco excepcional que no te podés perder.
play

De qué se trata Black Rabbit, el trhiller psicológico que llegó a Netflix y promete engancharte de principio a fin

Los fans tendrán que seguir especulando sobre dónde acabó realmente aquel fragmento de historia, y qué simbolismo podría recuperar si Marvel decide rescatarlo más adelante.
play

La duda que quedó de Avengers Endgame estuvo a punto de resolverse, pero Marvel lo descartó: cuál era

últimas noticias

Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

Hace 15 minutos
 Debido a su estructura, la Justicia solicitó el derribo del búnker.

Desarticularon un búnker narco en Santa Fe: tenían timbre y hasta pasadores de droga

Hace 20 minutos
Si se busca un viaje distinto, con caminatas que van de lo relajado a lo exigente, Villa General Belgrano tiene todo lo que se necesita.

Viajar a Córdoba: el destino único para hacer trekking en primavera, con senderos en la naturaleza

Hace 26 minutos
Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural

Hace 37 minutos
Está previsto que más países europeos reconozcan a Palestina en los próximos días.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen oficialmente al Estado de Palestina

Hace 52 minutos