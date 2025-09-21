Video: dramático rescate de una persona que se refugió en un contenedor e iba a ser compactado por el camión de basura El hecho ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde los trabajadores de la empresa de residuos hacían las habituales tareas de recolección y escucharon los gritos de un hombre en situación de calle que durante la noche se había metido en el volquete para resguardarse de la lluvia y se quedó dormido. Por







El hombre fue trasladado al Hospital Misericordia, donde está internado con politraumatismos.

Un dramático rescate tuvo lugar en la ciudad de Córdoba donde un hombre de 35 años y en situación de calle, que durante la noche se había metido en un contenedor de basura para refugiarse de la lluvia y se quedó dormido, fue rescatado por los operarios de la empresa de residuos cuando iba a ser compactado por el camión recolector.

El hecho se produjo en la avenida Vélez Sarsfield 1200, en el barrio de Nueva Córdoba, cuando los empleados de la empresa LAM se encontraban haciendo las habituales tareas de recolección y escucharon los fuertes gritos y el pedido de ayuda desde el interior del camión.

"Uno de los operarios del camión lo escuchó, obviamente que avisó a sus compañeros a que pararan todo porque ya el camión estaba en proceso de compactar la basura. Se salvó por un instante", informó el periodista de C5N Bernardo Magnano en el programa Argentina en Vivo.

córdoba El hombre fue rescatado por personal de bomberos.

Luego de ello, los trabajadores dieron aviso al personal policial que arribó al lugar y, junto al Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y la Dirección de Bomberos, rescataron al hombre, que sufrió múltiples fracturas y fue derivado al Hospital Misericordia para recibir las primeras atenciones médicas.

El último parte médico oficial confirma que el hombre presentaba politraumatismos y fracturas en miembros inferiores y superiores, aunque permanecía estable dentro del cuadro clínico. Según se indicó, pese a la gravedad de las lesiones, la vida del hombre no corre riesgo, consigna la información del diario La Voz.