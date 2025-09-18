18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el destino secreto con aguas termales

Entre paisajes áridos y montañas bajas, la provincia guarda unas termas poco conocidas donde el agua brota cálida y cristalina para relajar cuerpo y mente.

Por
Unas termas naturales en Córdoba

Unas termas naturales en Córdoba, que fueron descubiertas por casualidad cuando se buscaba crear un pozo.

La provincia de Córdoba tiene fama por sus sierras, sus ríos y sus clásicos pueblos serranos. Sin embargo, hay rincones menos difundidos que también ofrecen una experiencia distinta a quienes buscan un viaje con otro ritmo. Entre ellos, aparecen las Termas de Quicho, un punto curioso que sorprende tanto por su origen como por el entorno que lo rodea.

El gobierno confirmó que evacuó a miles de turistas cerca de la ciudad Inca.
Te puede interesar:

Machu Pichu: 1.400 turistas quedaron varados por una protesta

Lejos de los circuitos turísticos tradicionales, este espacio invita a cambiar la lógica de la escapada: en lugar de un río helado de montaña, acá la protagonista es el agua tibia que brota del suelo con propiedades minerales. Y aunque el sitio no tiene la infraestructura de complejos termales más grandes, esa sencillez es parte de su encanto, con un aire más cercano a una salida de pueblo que a un spa.

El descubrimiento de estas aguas fue pura casualidad. En los años 80, al perforar un pozo para abastecer a una escuela de la zona, los obreros dieron con corrientes subterráneas que emergían a temperaturas cercanas a los 40 grados. Desde entonces, se convirtieron en un punto de encuentro para locales y visitantes curiosos que buscaban relajarse en medio de la aridez del noroeste cordobés.

las-termas-de-quicho-turismo-cordoba

Dónde quedan las Termas de Quicho

Las Termas de Quicho se encuentran a unos 20 kilómetros de Serrezuela, casi en el límite con La Rioja. El paisaje circundante es particular: suelo seco, cardones y, en las cercanías, la inmensidad blanca de las Salinas Grandes. Esa mezcla genera un marco singular para un baño termal que parece fuera de lugar en semejante geografía.

Qué puedo hacer en Termas de Quicho

En el predio hay dos piletas con aguas termales mesotermales, que mantienen una temperatura constante y agradable. El lugar cuenta además con sectores de parrillas y mesas, pensados para quienes quieren pasar el día completo al aire libre. También hay una proveeduría sencilla para comprar algo fresco y cortar la jornada.

Lo interesante es que no se trata de un espacio masificado ni con lujos: más bien, tiene un aire rústico y tranquilo, lo que lo vuelve atractivo para quienes prefieren escapadas relajadas sin demasiado protocolo. Es común que las familias lleguen temprano con reposeras, armen el mate y disfruten del día en un ambiente muy distendido.

quicho-cordoba-turismo

Cómo llegar a Termas de Quicho

Para acceder al lugar, primero hay que llegar a Serrezuela por la Ruta Nacional 38. Una vez en la localidad, se debe tomar la calle Amado Nervo y continuar unos 25 kilómetros por un camino de tierra. Si bien el trayecto puede volverse algo polvoriento en días secos o más complicado con lluvias, el recorrido ofrece vistas amplias y un silencio que prepara para lo que viene.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En la provincia de Buenos Aires hay dos ciudades que quedaron como pueblos fantasmas, por dos motivos muy diferentes.

Dos pueblitos cerca de Buenos Aires que fueron abandonados y hoy son ideales para una escapada

Puede ser aventura, descanso o una mezcla de ambos.

Viajar a Córdoba: el pueblito fantástico con mucho verde para ir en primavera

Este lugar tiene unos saltos de agua únicos en el mundo.

Turismo en Argentina: el pueblito desconocido que tiene una pared de cascadas imponente

La experiencia en El Pedral supera la simple observación de fauna.

Turismo en Argentina: el destino maravilloso donde hay pingüinos, orcas y lobos marinos

Descubiertas en la década de los 80, estas celdas forman parte de un circuito turístico subterráneo en la capital de Córdoba.

Descubrir Córdoba: están bajo tierra y creen que eran celdas para presos que se usaban el siglo XVIII

A solo 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rawson se posiciona como una opción atractiva para el turismo de escapadas cortas.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo que tiene unos alfajores artesanales deliciosos

Rating Cero

Las nuevas producciones en Netflix que no te podés perder
play

Esta serie de secretos, corrupción y un negocio ilegal lanzó una nueva temporada en Netflix y es tendencia: cuál es

Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Con una simple camisa blanca, Nicole Neumann mostró cómo adaptar un outfit de gimnasio a una salida casual.

Será furor en primavera: el look sporty chic que lució Nicole Neumann

La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia.
play

La espectacular película de Netflix protagonizada por Nicolas Cage que te va a encantar

Con un nuevo tatuaje inspirado en la cultura japonesa, el periodista volvió a mostrar su interés por el arte corporal.

La impresionante transformación de Alejandro Fantino: así se veía en sus inicios como relator

Cami Homs reaccionó con dureza a las críticas sobre su embarazo.

Camila Homs reveló detalles de su embarazo y reaccionó con dureza a las críticas: "No voy a ser una..."

últimas noticias

play
Las nuevas producciones en Netflix que no te podés perder

Esta serie de secretos, corrupción y un negocio ilegal lanzó una nueva temporada en Netflix y es tendencia: cuál es

Hace 5 minutos
Anses explicó por qué el 8 de octubre es un día especial para los jubilados.

ANSES: por qué el 8 de octubre 2025 es una fecha clave para los jubilados

Hace 10 minutos
Anses entregará un triple bono a los titulares de la AUH.

Buenas noticias para la AUH de ANSES: el triple bono para octubre 2025

Hace 14 minutos
El riesgo país sigue subiendo. 

En medio de la caída de los bonos argentinos en dólares, el riesgo país se dispara y supera máximos de hace casi un año

Hace 20 minutos
Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Hace 36 minutos