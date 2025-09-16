Javier Milei encabezará un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba en una semana caliente Será el viernes. Su visita se producirá luego de la presentación del Presupuesto 2026 y de la sesión que la Cámara de Diputados desarrollará este miércoles por el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Por







Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba en 2024.

El presidente Javier Milei regresará el viernes a Córdoba para encabezar un acto por el aniversario 125 de la Bolsa de Comercio de esa provincia, luego de presentar el Presupuesto 2026 y de la sesión que la Cámara de Diputados realizará este miércoles en la que la oposición buscará revertir los vetos a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, entre otros temas.

Milei asistirá el viernes a las 12 al acto que se llevará a cabo en el auditorio Juan Bautista Alberdi y regresará a Córdoba. Se tratará de una nueva presencia del jefe de Estado en ese territorio, a donde también se había dirigido para brindar un discurso en julio el marco del evento La Derecha Fest, que se desarrolló en el hotel Quorum de Córdoba, además de otras visitas previas a la provincia mediterránea.

En tal sentido, también había inaugurado la Bolsa de Comercio de Córdoba en diciembre de 2024, donde estuvo acompañado por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el presidente de la organización, Manuel Tagle. En aquel momento, encabezó un mensaje y afirmó que "el ajuste no lo pagaron los jubilados, sino el choreo de la política".

Javier Milei Bolsa de Comercio Córdoba Javier Milei regresará a Córdoba. X (@JMilei)

"Dijeron que el ajuste lo pagó la gente y no la casta. Dijeron que el ajuste lo pagaron los jubilados. Hay que ser mentiroso e inmoral y sinvergüenza para decir algo así. El gasto público cayó 30% en términos reales", enfatizó en ese entonces.

Por otro lado, en un tono electoral, brindó un discurso en La Derecha Fest en julio y se mostró confiado de cara a las elecciones legislativas al advertir que "muchos se van a sorprender con los resultados de octubre".