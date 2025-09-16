17 de septiembre de 2025 Inicio
Javier Milei encabezará un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba en una semana caliente

Será el viernes. Su visita se producirá luego de la presentación del Presupuesto 2026 y de la sesión que la Cámara de Diputados desarrollará este miércoles por el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba en 2024.

Milei desafió a estudiantes y docentes: "Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió"

Milei asistirá el viernes a las 12 al acto que se llevará a cabo en el auditorio Juan Bautista Alberdi y regresará a Córdoba. Se tratará de una nueva presencia del jefe de Estado en ese territorio, a donde también se había dirigido para brindar un discurso en julio el marco del evento La Derecha Fest, que se desarrolló en el hotel Quorum de Córdoba, además de otras visitas previas a la provincia mediterránea.

En tal sentido, también había inaugurado la Bolsa de Comercio de Córdoba en diciembre de 2024, donde estuvo acompañado por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el presidente de la organización, Manuel Tagle. En aquel momento, encabezó un mensaje y afirmó que "el ajuste no lo pagaron los jubilados, sino el choreo de la política".

Javier Milei Bolsa de Comercio Córdoba
Javier Milei regresará a Córdoba.

"Dijeron que el ajuste lo pagó la gente y no la casta. Dijeron que el ajuste lo pagaron los jubilados. Hay que ser mentiroso e inmoral y sinvergüenza para decir algo así. El gasto público cayó 30% en términos reales", enfatizó en ese entonces.

Por otro lado, en un tono electoral, brindó un discurso en La Derecha Fest en julio y se mostró confiado de cara a las elecciones legislativas al advertir que "muchos se van a sorprender con los resultados de octubre".

