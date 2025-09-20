20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Córdoba: detuvieron a un jubilado acusado de vender cocaína por delivery

La investigación se inició por denuncias anónimas de vecinos del barrio y, luego de un año, lograron dar con el hombre de 67 años.

Por
Detuvieron a un jubilado acusado de vender cocaína por delivery en Córdoba

Detuvieron a un jubilado acusado de vender cocaína por delivery en Córdoba

Redes sociales

Un hombre de 67 años fue detenido en Mina Clavero, Córdoba, acusado de vender cocaína a través de delivery mientras operaba desde la casa. La investigación inició un año atrás mediante denuncias anónimas que se realizaban de personas de la ciudad hasta que dieron con el involucrado.

Te puede interesar:

Choque múltiple en el Camino del Buen Ayre: dos carriles inhabilitados

La ubicación del punto de venta no era casual, ya que estaba a pocos metros del Colegio Superior Carlos María Carena y de una sucursal de Banco de Córdoba, esto indica que eran lugares de mucha concurrencia, lo que facilitaba en acceso.

El operativo fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que realizó una vigilancia en la vía pública, relevamientos y análisis para poder tener los detalles precisos y poder actuar en base a eso.

También se realizó un allanamiento donde los agentes secuestraron varias dosis de cocaína listas para la venta, tres balanzas digitales, dos motos utilizadas para los repartos y elementos con los que fraccionaba y distribuía la droga.

Además, secuestraron dinero, pero la cifra no fue informada de manera oficial. Todo quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la jurisdicción de Villa Dolores.

El hombre quedó imputado bajo la Ley Nacional de Estupefacientes y la investigación aún continúa para saber si existieron terceros involucrados para tener una mayor organización.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un motociclista murió tras chocar contra una parada de colectivo en Recoleta.

Un motociclista murió tras chocar contra una parada de colectivo en Recoleta

Estafó a sus compañeras de trabajo, gastó millones de pesos y se fugó a España: la busca Interpol.

Estafó a sus compañeras de trabajo, gastó millones de pesos y se fugó a España: la busca Interpol

Hay dos detenidos y al menos cinco heridos.

Así fue la pelea a la salida del boliche en Palermo que terminó con dos apuñalados

play

Batalla campal en un boliche de Palermo: cinco detenidos y dos apuñalados en grave estado

Las imágenes estremecedoras se conocieron un mes después del hecho.

Violento intento de robo en Mar del Plata: un hombre respondió a los tiros y los delincuentes escaparon

Intentó quitarse la vida, cayó desde un cuarto piso y mató a una anciana.

Intentó quitarse la vida, cayó desde un cuarto piso y mató a una anciana

Rating Cero

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.
play

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

La ruptura fue confirmada por la mediática en redes sociales.

Karina Jelinek lo hizo otra vez: "Estoy súper soltera"

Se trata de una producción exclusiva en el canal de YouTube de Mega.
play

Mega 98.3 estrenó el ciclo de entrevistas Discoteca, donde los discos guardan historias

La disputa entre las hermanas quedó al descubierto tras las declaraciones de Fernanda en televisión.
play

Sandra Callejón furiosa por las dudas de su hermana Fernanda sobre el robo que sufrió: "De muy mal gusto"

últimas noticias

Chocó Franco Colapinto.

Video: así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Hace 19 minutos
JMilei miró hacia la Casa Blanca en busca de ayuda ante los próximos vencimientos de deuda.

Un swap de monedas: cómo será el apoyo del Tesoro de los EEUU al gobierno de Milei

Hace 21 minutos
play
La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

Hace 36 minutos
Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

Turismo en Argentina: el pueblito que es el secreto mejor guardado de Corrientes

Hace 39 minutos
Volodimir Zelenski anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Zelenski anunció que se reunirá con Trump en la ONU en medio de nuevos ataques rusos

Hace 50 minutos