Córdoba: detuvieron a un jubilado acusado de vender cocaína por delivery La investigación se inició por denuncias anónimas de vecinos del barrio y, luego de un año, lograron dar con el hombre de 67 años. Por







Detuvieron a un jubilado acusado de vender cocaína por delivery en Córdoba Redes sociales

Un hombre de 67 años fue detenido en Mina Clavero, Córdoba, acusado de vender cocaína a través de delivery mientras operaba desde la casa. La investigación inició un año atrás mediante denuncias anónimas que se realizaban de personas de la ciudad hasta que dieron con el involucrado.

La ubicación del punto de venta no era casual, ya que estaba a pocos metros del Colegio Superior Carlos María Carena y de una sucursal de Banco de Córdoba, esto indica que eran lugares de mucha concurrencia, lo que facilitaba en acceso.

El operativo fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que realizó una vigilancia en la vía pública, relevamientos y análisis para poder tener los detalles precisos y poder actuar en base a eso.

También se realizó un allanamiento donde los agentes secuestraron varias dosis de cocaína listas para la venta, tres balanzas digitales, dos motos utilizadas para los repartos y elementos con los que fraccionaba y distribuía la droga.

Además, secuestraron dinero, pero la cifra no fue informada de manera oficial. Todo quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la jurisdicción de Villa Dolores.

El hombre quedó imputado bajo la Ley Nacional de Estupefacientes y la investigación aún continúa para saber si existieron terceros involucrados para tener una mayor organización.