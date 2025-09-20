20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viajar a Córdoba: el pequeño y encantador pueblo que casi nadie conoce pero que es increíble

Un rincón serrano escondido entre montañas, ríos y caminos de tierra que invita a relajarse, probar buena comida y vivir la naturaleza sin filtros.

Por
Si se busca es un destino sin multitudes

Si se busca es un destino sin multitudes, con aire serrano y propuestas que combinan calma y aventura, Cuchi Corral es la opción ideal.

Para quienes piensan en una escapada distinta por Córdoba, lejos de los sitios turísticos más concurridos, hay un pequeño poblado que sorprende a quienes se animan a descubrirlo. Rodeado de paisajes serranos y con un ambiente relajado, este lugar se ganó el cariño de los que lo visitan, aunque sigue siendo un secreto guardado.

Cómo llegar a este bello pueblo cercano a Buenos Aires.
Te puede interesar:

Era un destino desconocido cerca de Buenos Aires y ahora cada vez más personas lo visitan por su tranquilidad

El aire tranquilo, los ríos cristalinos y las montañas que lo rodean invitan a bajar un cambio. Se puede caminar por senderos entrelazados con vegetación autóctona, refrescarse en arroyos o simplemente sentarse en algún mirador para contemplar las sierras. Se trata de la vibrante Cuchi Corral, un lugar ideal para los que les gusta todo tipo de turismo.

turismo-cordoba-cuchi-corral

Dónde queda Cuchi Corral

Cuchi Corral está a poco más de 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en plena zona serrana. Este poblado, de tamaño reducido pero con una identidad fuerte, conserva la calma típica de los pueblos de montaña. Su historia está ligada a los primeros habitantes que encontraron en el agua de los ríos y en la fertilidad de sus tierras un lugar ideal para asentarse.

Rodeado por el río Pintos y pequeños arroyos, es un sitio donde la naturaleza marca el pulso del día a día. No es raro cruzarse con liebres, zorros o aves autóctonas durante una caminata, lo que refuerza el encanto agreste del lugar.

Qué puedo hacer en Cuchi Corral

Las actividades en Cuchi Corral son variadas y se adaptan a distintos gustos. Para quienes disfrutan del aire libre, hay senderos de trekking y rincones ideales para la fotografía de paisajes. Los ríos y arroyos cercanos son perfectos para nadar en verano o practicar pesca deportiva.

Pero lo que muchos viajan a buscar es la experiencia del parapente. Desde las barrancas de Cuchi Corral parten vuelos que atraviesan valles y sierras, ofreciendo postales únicas desde el aire. Para los menos arriesgados, siempre queda la opción de quedarse en los miradores, contemplando el horizonte serrano.

Por otro lado, la cocina local aporta calidez: guisos, carnes al horno de barro y pan casero son parte de la propuesta que se encuentra en bares pequeños y casas de comida atendidas por familias de la zona.

Cuchi_Corral_Río_Pintos_2

Cómo llegar a Cuchi Corral

Primero se debe tomar la Ruta Nacional 9 (RN9) hacia el noroeste, pasando por localidades como San Antonio de Areco y San Nicolás. Al aproximarse a Rosario, se integra la Ruta Nacional 7 (RN7).

Una vez en la capital cordobesa, el itinerario se desvía hacia el Valle de Punilla por la Ruta Nacional 20 (RN20) hasta alcanzar la Ruta Nacional 38 (RN38), que serpentea entre las colinas serranas hasta La Cumbre, a unos 60 kilómetros de Córdoba. Desde el centro de La Cumbre, el acceso final al mirador se realiza por un camino de ripio de aproximadamente 9 kilómetros, que comienza al oeste de la RN38, cerca de la Avenida San Martín.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta localidad forma parte de uno de los Parques Provinciales de Corrientes y es un lugar ideal para conectar con la fauna.

Turismo en Argentina: el pueblito que es el secreto mejor guardado de Corrientes

Qué actividades se pueden realizar durante una estadía en este pueblo.

Está a menos de 70 km de Buenos Aires, tiene dos lagunas y una reserva que impacta

No solo su relieve geográfico provoca el interés de los turistas, sino también los vinos que se producen en este pueblo de Salta.

Viajar a Salta: el pueblito para enamorarse de sus postales y sus vinos

El complejo combina historia y naturaleza, consolidándose como propuesta clave dentro del turismo en Argentina.

Turismo en Argentina: la gruta desconocida que impacta a todos los que la visitan

Uno de los tantos pueblos con nombres curiosos que tiene la Argentina, que se transformó en un nuevo destino turístico.

Turismo en Argentina: tiene solo 300 habitantes y llama la atención por su particular nombre

Dónde queda este bello pueblo cercano a la capital.

Está a menos de 70 km de Buenos Aires y es una ciudad con alma de pueblo para conocer en primavera

Rating Cero

Vengadores: Endgame puso el listón del Universo Cinematográfico de Marvel tan alto que, para muchos, todo lo que ha salido después, salvo Spider-Man: No Way Home y Deadpool y Lobezno, ha sido un fracaso.

Por qué el Universo Cinematográfico de Marvel ya no interesa tanto en Hollywood

Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor.
play

Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor y tuvo su estreno hace poco en Netflix: de cuál se trata

Otros tiempos, cuando Suárez y Vicuña eran pareja.

La China Suárez y un mensaje claro para Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía

Ángel de Brito invitó a Andrea Taboada.

Bomba: vuelve a LAM una expanelista tras su pelea con Ángel de Brito

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.
play

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

últimas noticias

Trump también reiteró su propuesta de crear una tarjeta dorada de residencia.

Trump subió a u$s100.000 el precio de la visa para trabajadores extranjeros altamente calificados

Hace 6 minutos
Hoy, con Sol en Virgo en conjunción con Mercurio en Libra, se abre un canal para la comunicación. ¿Quiénes son los más influenciados?

Sol conjunción Mercurio de hoy: ¿quiénes se expresarán sin límites?

Hace 24 minutos
Sin embargo, la ciencia del comportamiento animal comenzó a mostrar que este gesto puede no ser tan placentero para los perros, e incluso puede generarles ansiedad o una necesidad de defensa.  

Qué significa hablarle a tu mascota como si fuera humano según la inteligencia artificial

Hace 25 minutos
El chef Christophe Krywonis dio la clave para hacer la fondue perfecta

Ni pimienta ni nuez moscada: este es el ingrediente secreto para hacer la fondue de quesos de Christophe Krywonis

Hace 26 minutos
Los temblores pueden ocurrir sin aviso.

Qué podés hacer si estás en el auto cuando sucede un terremoto

Hace 26 minutos