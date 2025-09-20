Viajar a Córdoba: el pequeño y encantador pueblo que casi nadie conoce pero que es increíble

Un rincón serrano escondido entre montañas, ríos y caminos de tierra que invita a relajarse, probar buena comida y vivir la naturaleza sin filtros.

Si se busca es un destino sin multitudes, con aire serrano y propuestas que combinan calma y aventura, Cuchi Corral es la opción ideal.

Para quienes piensan en una escapada distinta por Córdoba , lejos de los sitios turísticos más concurridos, hay un pequeño poblado que sorprende a quienes se animan a descubrirlo. Rodeado de paisajes serranos y con un ambiente relajado, este lugar se ganó el cariño de los que lo visitan, aunque sigue siendo un secreto guardado.

Era un destino desconocido cerca de Buenos Aires y ahora cada vez más personas lo visitan por su tranquilidad

El aire tranquilo, los ríos cristalinos y las montañas que lo rodean invitan a bajar un cambio. Se puede caminar por senderos entrelazados con vegetación autóctona, refrescarse en arroyos o simplemente sentarse en algún mirador para contemplar las sierras. Se trata de la vibrante Cuchi Corral , un lugar ideal para los que les gusta todo tipo de turismo.

Cuchi Corral está a poco más de 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba , en plena zona serrana. Este poblado, de tamaño reducido pero con una identidad fuerte, conserva la calma típica de los pueblos de montaña. Su historia está ligada a los primeros habitantes que encontraron en el agua de los ríos y en la fertilidad de sus tierras un lugar ideal para asentarse.

Rodeado por el río Pintos y pequeños arroyos , es un sitio donde la naturaleza marca el pulso del día a día. No es raro cruzarse con liebres, zorros o aves autóctonas durante una caminata, lo que refuerza el encanto agreste del lugar.

Qué puedo hacer en Cuchi Corral

Las actividades en Cuchi Corral son variadas y se adaptan a distintos gustos. Para quienes disfrutan del aire libre, hay senderos de trekking y rincones ideales para la fotografía de paisajes. Los ríos y arroyos cercanos son perfectos para nadar en verano o practicar pesca deportiva.

Pero lo que muchos viajan a buscar es la experiencia del parapente. Desde las barrancas de Cuchi Corral parten vuelos que atraviesan valles y sierras, ofreciendo postales únicas desde el aire. Para los menos arriesgados, siempre queda la opción de quedarse en los miradores, contemplando el horizonte serrano.

Por otro lado, la cocina local aporta calidez: guisos, carnes al horno de barro y pan casero son parte de la propuesta que se encuentra en bares pequeños y casas de comida atendidas por familias de la zona.

Cuchi_Corral_Río_Pintos_2

Cómo llegar a Cuchi Corral

Primero se debe tomar la Ruta Nacional 9 (RN9) hacia el noroeste, pasando por localidades como San Antonio de Areco y San Nicolás. Al aproximarse a Rosario, se integra la Ruta Nacional 7 (RN7).

Una vez en la capital cordobesa, el itinerario se desvía hacia el Valle de Punilla por la Ruta Nacional 20 (RN20) hasta alcanzar la Ruta Nacional 38 (RN38), que serpentea entre las colinas serranas hasta La Cumbre, a unos 60 kilómetros de Córdoba. Desde el centro de La Cumbre, el acceso final al mirador se realiza por un camino de ripio de aproximadamente 9 kilómetros, que comienza al oeste de la RN38, cerca de la Avenida San Martín.