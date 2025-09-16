Descubrir Córdoba: están bajo tierra y creen que eran celdas para presos que se usaban el siglo XVIII

En pleno centro cordobés se esconde un sitio que revela un costado oscuro de la historia colonial de la ciudad.

Descubiertas en la década de los 80, estas celdas forman parte de un circuito turístico subterráneo en la capital de Córdoba.

La ciudad de Córdoba siempre sorprende con su herencia colonial y con rincones que guardan huellas del pasado. Sus calles céntricas, llenas de iglesias, plazas y casonas antiguas, son parte de un patrimonio que atrae tanto a turistas como a investigadores. Sin embargo, lo que pocos imaginan es que debajo de esas estructuras históricas se esconde un subsuelo cargado de relatos .

A fines de los años ochenta, durante una serie de trabajos, se produjo un hallazgo inesperado: un conjunto de espacios cerrados a varios metros de profundidad. Los arqueólogos y especialistas locales coinciden en que su origen se remonta al siglo XVIII y que tuvieron una función muy concreta: servir como lugares de encierro . Esa primera impresión, sumada a los muros de piedra y al aire espeso, alimentó la teoría de que allí pasaron sus últimas horas varios condenados a muerte.

Recién entonces se empezó a hablar de las Celdas del Cabildo , ubicadas debajo del edificio histórico frente a la Plaza San Martín . A lo largo de los siglos no solo funcionaron como cárcel común, sino que también fueron escenario de detenciones políticas, en especial durante episodios claves como el Cordobazo y la última dictadura . Hoy, tras un proceso de recuperación, se convirtieron en un espacio cultural, que invita a recorrer tanto el costado luminoso como el más sombrío de la historia cordobesa.

Están justo debajo del Cabildo de Córdoba , ese edificio blanco que domina la Plaza San Martín , en pleno centro de la capital provincial. Fueron descubiertas en 1989 a unos cuatro metros de profundidad, después de haber permanecido tapiadas durante décadas. La municipalidad se encargó de su puesta en valor, integrándolas al circuito turístico denominado “Córdoba Subterránea” , que incluye visitas guiadas a estos pasadizos ocultos.

Qué puedo hacer en las Celdas del Cabildo

El recorrido no se limita a bajar unas escaleras y mirar paredes de piedra. En el lugar funciona el Museo de la Ciudad, donde se exponen objetos arqueológicos urbanos y obras de arte. Además, en las salas del Cabildo suelen organizarse muestras temporales, charlas, conciertos y espectáculos de danza o teatro.

Para quienes disfrutan de la arquitectura, la experiencia de observar el contraste entre el edificio colonial de arriba y los calabozos de abajo resulta impactante. Muchos visitantes describen la caminata como un viaje en el tiempo: un momento estás viendo los balcones que miran a la plaza, y al siguiente descendés a espacios donde reina la penumbra y la memoria.

19-12-2022-Inauguracion-de-las-celdas-del-Cabildo-8-scaled

Cómo llegar a Celdas del Cabildo

Desde Buenos Aires se puede viajar en avión hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, con vuelos que parten desde Aeroparque y Ezeiza. Otra opción es el micro de larga distancia, con servicios que salen desde la Terminal de Retiro hacia la Terminal de Ómnibus de Córdoba. Para quienes buscan una alternativa más económica, el tren que une Retiro con Córdoba también está disponible, aunque demora bastante más.

Ya en la capital cordobesa, el edificio se encuentra a pocos pasos del centro histórico, lo que facilita llegar caminando, en taxi o en colectivo urbano. Una vez en la Plaza San Martín, es imposible no reconocer la fachada del Cabildo, que abre las puertas a este curioso y estremecedor circuito subterráneo.