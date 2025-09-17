17 de septiembre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el pueblito fantástico con mucho verde para ir en primavera

Senderos, balnearios y leyendas convierten a este destino cordobés en una opción ideal para desconectarse entre paisajes serranos.

Puede ser aventura

Puede ser aventura, descanso o una mezcla de ambos.

Viajar en primavera a Córdoba siempre es un acierto, sobre todo para quienes buscan verde, aire puro y días más largos que invitan a estar afuera. Entre ríos, montañas y diques, la provincia se llena de rincones que combinan descanso y aventura.

En el Valle de Punilla, la propuesta se vuelve aún más atractiva: caminatas de distinta intensidad, balnearios naturales para pasar la tarde, y pueblos que conservan tradiciones con un toque muy pintoresco. La gastronomía serrana, con platos típicos como el cabrito o la trucha, completa la experiencia.

Uno de los lugares más visitados de la zona es Capilla del Monte, un pueblo que mezcla naturaleza con mitos y que tiene como gran postal al Cerro Uritorco. Allí, el viaje puede tomar distintos caminos: desde el trekking en altura hasta paseos suaves por esculturas naturales, grutas o calles históricas.

Capilla del Monte

Dónde queda Capilla del Monte

Capilla del Monte está en el Valle de Punilla, a unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba. Se trata de una localidad serrana rodeada de ríos, diques y formaciones rocosas, con una gran oferta turística que combina aventura y descanso.

Qué puedo hacer en Capilla del Monte

La atracción principal es el Cerro Uritorco, que alcanza los 1979 msnm y es conocido por las vistas panorámicas desde su cima y por los relatos de fenómenos paranormales.

Quienes busquen caminatas menos exigentes pueden optar por Los Mogotes o Los Terrones, un parque cultural y recreativo con rocas rojizas que parecen salidas de otro planeta. Otra parada clásica es El Zapato, formación natural desde la cual se observa el lago El Cajón.

Para los que disfrutan del agua, están el balneario municipal con piscinas de vertiente, el balneario La Toma atravesado por el río Calabalumba, y dos diques muy visitados: El Cajón y Los Alazanes, este último el más alto de la provincia.

CABAÑAS EN CAPILLA DEL MONTE

En el plano urbano, se destacan la parroquia San Antonio de Padua y la famosa calle techada, construida en 1964, la primera de Latinoamérica, hoy repleta de comercios y bares. También se puede llegar hasta las grutas de Ongamira, a pocos kilómetros, donde las cuevas naturales y los senderos invitan a caminar sin prisa.

A la hora de comer, la especialidad es el cabrito asado, acompañado de papas o ensaladas, aunque también abundan opciones de trucha, pastas y menús vegetarianos. Y para dormir, hay desde hoteles y hosterías hasta glamping en plena naturaleza, como el proyecto Geo Glamping Dos Aguas.

Cómo llegar a Capilla del Monte

Para viajar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Capilla del Monte, la opción más común es hacerlo en auto, micro o combinando transporte público. La distancia aproximada es de 800 km, y el trayecto puede tomar entre 10 y 12 horas dependiendo del medio elegido.

La ruta más directa en auto es tomar la Autopista Panamericana (RN 9) hasta Rosario, luego continuar por la RN 9 hasta Córdoba capital, y desde allí tomar la RN 38 hacia el norte hasta Capilla del Monte

