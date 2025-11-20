Es de 2018, Netflix la sumó hace poco y no para de sumar visualizaciones La producción noruega volvió a cobrar fuerza luego de su llegada a la plataforma de streaming. Basada en un hecho que sucedió en 1904, se convirtió en una de las propuestas más vistas del momento.







En 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter. Netflix

Los contenidos sobre desastres naturales suelen llamar la atención cada vez que forman parte del catálogo de alguna plataforma o cuando se estrenan en alguna cartelera de cines. En Netflix se encuentra una producción noruega que está sumando cada vez más visualizaciones. La plataforma sumó El gran terremoto, una intensa película escandinava de menos de dos horas dirigida por John Andreas Andersen, que explora las consecuencias devastadoras de un sismo de gran magnitud en la capital de Noruega.

La película, estrenada originalmente en los cines noruegos en noviembre de 2018, presenta un relato que mezcla ciencia, suspenso y drama familiar en medio de una crisis natural sin precedentes. Como secuela de Bølgen (La ola), esta producción mantiene la esencia de su predecesora al mostrar cómo la humanidad enfrenta las fuerzas implacables de la naturaleza, con escenas impactantes de derrumbes, destrucción urbana y la lucha desesperada por la supervivencia.

Con un elenco encabezado por Kristoffer Joner y Ane Dahl Torp, la película desarrolla una trama inspirada en eventos históricos reales, ya que en 1904 Oslo efectivamente sufrió un terremoto de 5.4 en la escala de Richter. La producción noruega, con guión de John Kåre Raake y Harald Rosenløw-Eeg, ofrece una experiencia cinematográfica que incluye tanto rigurosidad científica como la tensión característica del género de catástrofes, atrayendo tanto a fanáticos del cine de acción como a quienes buscan historias basadas en fenómenos naturales que ocurren en distintas partes del mundo.

El gran terremoto Netflix Netflix: sinopsis de El gran terremoto El gran terremoto sigue la historia de Kristian Eikjord, un experimentado geólogo de 40 años que comienza a detectar señales alarmantes que indican la proximidad de un fuerte terremoto en Oslo. Basándose en el antecedente histórico de 1904, cuando un sismo de magnitud 5.4 sacudió la capital noruega con epicentro en la Fosa de esta ciudad que corre por debajo, el protagonista intenta advertir a las autoridades sobre la inminente catástrofe que está por desencadenarse.

Como suele pasar en estas historias, nadie cree en las predicciones de este científico que afirma estar a punto de descubrir un terremoto masivo. La trama se potencia mientras Kristian lucha contra el tiempo para convencer a su familia y a las autoridades de la gravedad de la situación, enfrentando simultáneamente sus propios demonios personales y la posibilidad de perder todo lo que ama.

La película explora las fuertes e impactantes consecuencias del desastre natural sobre la población civil, mostrando sin filtros el caos, la destrucción y el esfuerzo humano por sobrevivir ante una fuerza imparable de la naturaleza. El gran terremoto Netflix Tráiler de El gran terremoto Embed - El Gran Terremoto (The Quake)- Trailer Oficial Subtitulado Reparto de El gran terremoto Kristoffer Joner como Kristian Eikjord

Ane Dahl Torp como Idun Eikjord

Jonas Hoff Oftebro como Sondre Eikjord

Edith Haagenrud-Sande como Julia Eikjord

Hang Tran