Violento asalto a una de las hijas de Mariano Grondona en su casa de San Isidro Cuatro delincuentes ingresaron al domicilio ubicado en el exclusivo barrio de La Horqueta. La mujer estaba con su esposo, uno de sus hijos y la empleada doméstica. Tras amenazar a las víctimas, los ladrones exigieron la entrega de dinero en efectivo y diversos objetos de valor. Luego los maniataron y se dieron a la fuga. Por







La cuadra donde ocurrió la entradera a la casa de la hija de Mariano Grondona.

La familia de una de las hijas del reconocido periodista y analista político Mariano Grondona fue víctima de un violento asalto en su domicilio ubicado en el exclusivo barrio de La Horqueta, partido de San Isidro, en el conurbano bonaerense. Cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda, donde maniataron a los ocupantes y sustrajeron objetos de valor.

El incidente, que trascendió este miércoles, tuvo lugar durante la madrugada del lunes en la residencia de Jacinta María Grondona, hija del periodista, de 61 años, y su esposo. Los asaltantes lograron ingresar a la propiedad situada sobre la calle Luis María Campos, a metros de la avenida Blanco Encalada.

Fuentes oficiales indicaron que los delincuentes ingresaron a la casa a través de una puerta balcón trasera. La familia fue sorprendida cuando uno de los hijos del matrimonio intentaba verificar ruidos extraños que provenían del exterior de la vivienda.

En el momento del asalto, se encontraban presentes la hija de Grondona, su cónyuge —un empresario—, uno de sus hijos y una empleada doméstica. Tras amenazar a las víctimas, los ladrones exigieron la entrega de dinero en efectivo y diversos objetos de valor.

Una vez obtenido el botín, los asaltantes procedieron a maniatar a los miembros de la familia antes de darse a la fuga, según detallaron las fuentes. El alerta fue emitido por un llamado que advertía sobre un robo bajo la modalidad de "entradera", movilizando a efectivos de la Comisaría 9ª de San Isidro.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, encabezada por la fiscal María Paula Hertrig. La funcionaria judicial solicitó de inmediato el análisis de las cámaras de seguridad privadas y municipales de la zona, dado que la propiedad asaltada carecía de sistemas internos de videovigilancia. Las autoridades se encuentran tras la pista de una organización criminal conocida como la "Banda de Los Ninjas", nombrada así por la vestimenta de color negro y los anteojos oscuros utilizados para cometer los robos. Se sospecha que esta banda aplicaría métodos de inteligencia previa para estudiar la circulación y los movimientos en las casas antes de concretar los asaltos en el barrio.