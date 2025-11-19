20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Violento asalto a una de las hijas de Mariano Grondona en su casa de San Isidro

Cuatro delincuentes ingresaron al domicilio ubicado en el exclusivo barrio de La Horqueta. La mujer estaba con su esposo, uno de sus hijos y la empleada doméstica. Tras amenazar a las víctimas, los ladrones exigieron la entrega de dinero en efectivo y diversos objetos de valor. Luego los maniataron y se dieron a la fuga.

Por
La cuadra donde ocurrió la entradera a la casa de la hija de Mariano Grondona.

La cuadra donde ocurrió la entradera a la casa de la hija de Mariano Grondona.

La familia de una de las hijas del reconocido periodista y analista político Mariano Grondona fue víctima de un violento asalto en su domicilio ubicado en el exclusivo barrio de La Horqueta, partido de San Isidro, en el conurbano bonaerense. Cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda, donde maniataron a los ocupantes y sustrajeron objetos de valor.

La secuencia de la terrible patada que sufrió un adolescente tras una pelea.
Te puede interesar:

Brutal agresión a un adolescente en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza y quedó incosciente

El incidente, que trascendió este miércoles, tuvo lugar durante la madrugada del lunes en la residencia de Jacinta María Grondona, hija del periodista, de 61 años, y su esposo. Los asaltantes lograron ingresar a la propiedad situada sobre la calle Luis María Campos, a metros de la avenida Blanco Encalada.

Fuentes oficiales indicaron que los delincuentes ingresaron a la casa a través de una puerta balcón trasera. La familia fue sorprendida cuando uno de los hijos del matrimonio intentaba verificar ruidos extraños que provenían del exterior de la vivienda.

En el momento del asalto, se encontraban presentes la hija de Grondona, su cónyuge —un empresario—, uno de sus hijos y una empleada doméstica. Tras amenazar a las víctimas, los ladrones exigieron la entrega de dinero en efectivo y diversos objetos de valor.

Una vez obtenido el botín, los asaltantes procedieron a maniatar a los miembros de la familia antes de darse a la fuga, según detallaron las fuentes. El alerta fue emitido por un llamado que advertía sobre un robo bajo la modalidad de "entradera", movilizando a efectivos de la Comisaría 9ª de San Isidro.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, encabezada por la fiscal María Paula Hertrig. La funcionaria judicial solicitó de inmediato el análisis de las cámaras de seguridad privadas y municipales de la zona, dado que la propiedad asaltada carecía de sistemas internos de videovigilancia.

Las autoridades se encuentran tras la pista de una organización criminal conocida como la "Banda de Los Ninjas", nombrada así por la vestimenta de color negro y los anteojos oscuros utilizados para cometer los robos. Se sospecha que esta banda aplicaría métodos de inteligencia previa para estudiar la circulación y los movimientos en las casas antes de concretar los asaltos en el barrio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Loan Danilo Peña desapareció en junio de 2024.

Los padres de Loan pidieron en Comodoro Py que no se detenga la búsqueda: "Siento que está vivo"

Testigo aseguraron que hubo 6 autos dañados por la pelea que se dio a medio cuadra de la Comisaría.

Brutal pelea en Merlo: se enfrentaron hinchas de Midland y Deportivo Merlo en un bar

Cris Morena ya había denunciado a su acosador en 2020.

Allanaron la casa del acosador de Cris Morena: qué encontraron en su habitación

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.

Macabro hallazgo en el río Paraná: apareció un cadáver con una bolsa en la cabeza

play

Tragedia en Flores: cómo fue el accidente del bebé que cayó por el hueco del ascensor

Sus ataques seguían un patrón violento y repetitivo, lo que intensificó el miedo y permitió vincular los casos.

El "Sátiro" de San Isidro: mató a 15 mujeres en seis meses y aterrorizó al país

Rating Cero

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

La modelo detalló las prioridades que tiene su vida familiar en este momento.
play

El detalle que sorprendió a sus seguidores: Pampita explicó por qué gasta tanto en alquiler

Flor Vigna se desvinculó de la productora de Ulises Bueno por un productor

Flor Vigna apareció tras dejar la productora de Ulises Bueno: "Con él está todo bien"

Wanda anunció un incipiente romance en el reality de cocina .
play

Arde la cocina: Wanda Nara anunció que "ya está sucediendo" un romance en MasterChef Celebrity

En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.
play

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

últimas noticias

Donald Trump firmó la legislación que obliga al Departamento de Justicia a revelar los documentos del caso Epstein

Donald Trump cedió: ordenó publicar los archivos secretos de Jeffrey Epstein

Hace 1 hora
Deportivo Madryn obtuvo una polémica victoria antre Morón por la semifinal del reducido de la Primera Nacional.

El Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió a nueve jugadores tras la batalla campal entre Morón y Deportivo Madryn

Hace 1 hora
La cuadra donde ocurrió la entradera a la casa de la hija de Mariano Grondona.

Violento asalto a una de las hijas de Mariano Grondona en su casa de San Isidro

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3832 del miércoles 19 de noviembre de 2025

Hace 2 horas
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 19 de noviembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.323 del miércoles 19 de noviembre de 2025

Hace 2 horas