¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

La cantante argentina lamentó dar la noticia y se disculpó con sus seguidores, a quienes prometió llevar su nuevo álbum Quimera muy pronto.

La cantante María Becerra anunció que no estará presente el fin de semana en el festival Coca Cola Fest México y explicó los motivos en redes sociales. "Como se merecen".

" Mi gente hermosa de México : Por razones de fuerza mayor , no voy a poder presentarme en el Coca Cola Flow Fest México este 23 de noviembre. Lamento muchísimo no poder estar ahí y agradezco de corazón todo el amor", escribió en una historia de Instagram.

Agregó: "Espero poder verlos muy pronto y Ilevarles Quimera como se merecen. Gracias por la comprensión y el cariño de siempre", aseguró la "nena" de Argentina.

La intérprete de música urbana iba a presentar su nuevo álbum de estudio Quimera que se lanzará oficialmente este jueves 20 de noviembre. El disco se presenta como un viaje emocional y personal a través de las distintas facetas de la artista, representadas por sus alter egos (Shanina, Jojo, Maite y Gladys). Además, combina sonidos urbanos con letras íntimas.

Cuál es el estado de salud actual de María Becerra

María Becerra tuvo un embarazo ectópico que resultó en una hemorragia interna grave, lo que la llevó a ser internada de urgencia y pasar por terapia intensiva. Esta complicación requirió una intervención quirúrgica y la mantuvo con respirador para estabilizar su salud. Tras su recuperación, la artista ha hablado públicamente sobre la experiencia para concientizar sobre la importancia del autocuidado y la atención médica oportuna.

Su pareja, el cantante J Rei, fue fundamental en su recuperación tras ser internado de urgencia, y ella misma le agradeció por haberle "salvado la vida".