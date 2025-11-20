Pensó que sus vómitos eran por una noche de alcohol pero el médico lo dejó sin palabras: qué encontraron La sorpresa llegó con los estudios clínicos, que revelaron una situación que nadie imaginaba, ni él mismo. Por







Un caso que sorprendió a todos.

Un joven pasó una noche de fiesta y al día siguiente comenzó a vomitar sangre de forma continua.

Sus amigos y vecinos, alarmados por su estado, llamaron a una ambulancia que lo llevó al hospital.

Allí fue aislado y, tras estudios iniciales, recibió el diagnóstico de tuberculosis.

Los médicos le explicaron que actuar rápido fue clave para evitar un desenlace fatal. Un malestar pasajero puede confundirse fácilmente con una situación cotidiana, especialmente cuando aparece después de una noche agitada. Sin embargo, hay casos en los que un síntoma aparentemente menor termina abriendo la puerta a un diagnóstico completamente inesperado. Eso fue lo que ocurrió a un hombre, quien decidió consultar a un médico al notar que los vómitos no disminuían como esperaba.

Lo que comenzó como una sospecha de resaca se transformó en una preocupación creciente, impulsada por la persistencia del malestar y la aparición de señales que no encajaban con una simple ingesta de alcohol. Ante esa incertidumbre, la consulta médica se volvió indispensable para comprender qué estaba ocurriendo realmente.

Qué le pasó al hombre que descubrió lo peor cuando fue al médico

Había pasado una noche de diversión y consumo habitual de alcohol, sin sospechar que al día siguiente despertaría sintiéndose muy mal. Por la mañana comenzó a vomitar sangre de manera persistente, algo que inicialmente atribuyó a un problema estomacal, aunque la situación empeoraba cada vez más. Sus amigos, alarmados por la cantidad de sangre que expulsaba y empujados también por los vecinos que lo encontraron en mal estado en las escaleras, llamaron de inmediato a una ambulancia.

Fue trasladado al Hospital Universitario Clínico Oriental de Riga, donde le realizaron estudios urgentes. Tras los primeros exámenes, decidieron aislarlo en otra sala debido a lo que sospechaban. Allí recibió la noticia que no esperaba escuchar: los médicos le informaron que tenía tuberculosis. Aunque el diagnóstico fue impactante, los profesionales le explicaron que haber ingresado rápidamente al hospital le salvó la vida.