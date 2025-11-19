Los padres de Loan pidieron en Comodoro Py que no se detenga la búsqueda: "Siento que está vivo" José Peña y María Noguera asistieron a una audiencia para discutir la vigencia del expediente. El niño fue visto por última vez en junio de 2024 en la provincia de Corrientes. Por







Loan Danilo Peña desapareció en junio de 2024. Redes sociales

Los padres de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, pidieron en los Tribunales de Comodoro Py que no se detenga la investigación ni que sea derivada a la Justicia provincial.

En diálogo con distintos medios televisivos, la madre del menor, María Noguera, expuso su presentimiento sobre la situación del niño, quien desapareció cuando tenía 5 años: "Siento que Loan está vivo". Los padres fueron acompañados por sus abogados al encuentro, en el que se discutió sobre la vigencia del expediente, ya que la causa podría cerrarse por "caducidad de la prueba".

En tal sentido, de Noguera y José Peña, María Belén Ruso, advirtió que el hecho es "un delito permanente y Loan todavía no aparece". "En la provincia se perdió tiempo y pruebas. La investigación empezó a funcionar recién cuando intervino la Justicia federal", apuntó.

María y José papá loan María Noguera y José Peña, padres de Loan. Loan fue visto por última vez mientras participaba de un almuerzo familiar. La investigación cambió de carátula -inicialmente "abandono de persona" -a "sustracción de un menor" y "posible trata de personas", cuando se detectaron indicios que podrían apuntar a una red delictiva organizada. Tras extensos rastrillajes, hoy Loan continúa desaparecido, y la causa ya fue elevada hacia el ámbito federal.

El niño había ido con su padre a la casa de su abuela, Catalina Peña, donde almorzó con otros familiares y luego, junto a otros niños, salió a juntar naranjas. Pero desde entonces, no se supo nada más sobre su paradero. Sus familiares salieron a buscarlo, pero al no poder hallarlo, dieron aviso a la policía y eso derivó en una pesquisa que al día de hoy todavía no pudo encontrar una explicación al misterio de la desaparición del chico.

La investigación apunta a que los imputados actuaron de modo coordinado: se los acusa de haber llevado al menor al monte —zona del naranjal— desde donde fue separado del entorno de su padre, trasladado en vehículos vinculados al matrimonio de los acusados, y luego ocultado. En ese contexto, el excomisario local habría montado un operativo de búsqueda simulado para entorpecer la investigación.