Cuál es el k-drama en formato serie que con su romance atrapó a todos en Netflix La nueva producción surcoreana se destaca gracias a su humor, química y un juego de identidades dentro del ámbito laboral.







Con 14 episodios, se convirtió rápidamente en una de las propuestas más comentadas. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una comedia romántica coreana que está conquistando a los suscriptores fanáticos de las historias de amor con química y humor. La plataforma sumó Un beso con chispa, una cautivadora producción surcoreana de catorce episodios que mezcla mentiras inocentes, romances inesperados y situaciones embarazosas en un entorno laboral. Este estreno desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente como una de las apuestas más fuertes del gigante del streaming luego del éxito mundial de Bon Appétit, su majestad.

Un beso con chispa, conocida internacionalmente como Dynamite Kiss, presenta un relato donde el amor surge cuando y donde menos se espera, específicamente en una empresa de productos para bebés donde las apariencias engañan y un beso impulsivo cambia todo. Con un elenco encabezado por Jang Ki-yong y Ahn Eun-jin, la serie mezcla humor, corazón y la emoción de un romance que se desarrolla entre secretos, responsabilidades y momentos conmovedores que caracterizan al género coreano.

Estrenada el 12 de noviembre de 2025, esta producción se suma a la creciente ola de K-dramas que inundan las plataformas de streaming con propuestas frescas y adictivas. La serie mantiene la esencia de las comedias románticas coreanas contemporáneas, ofreciendo una experiencia que enganchará durante semanas a los seguidores del género con su mezcla perfecta de risas, química entre protagonistas y giros narrativos que mantienen el interés de principio a fin.

un-beso-con-chispa-serie-netflix Sinopsis de Un beso con chispa, la serie que sorprende a todos en Netflix Un beso con chispa sigue la historia de Go Da-rim, una mujer soltera que necesita desesperadamente un trabajo para mantenerse y decide hacerse pasar por una madre casada para conseguir un puesto como empleada temporal en una empresa de productos para bebés. Su único interés inicial es convertirse en empleada permanente, pero lo que comienza como una pequeña mentira rápidamente se convierte en una espiral de complicaciones cuando conoce a su líder de equipo, Gong Ji-hyeok, en Mother TF.

La trama toma velocidad cuando un beso genera un revuelo en la oficina. Gong Ji-hyeok es un líder de equipo conocido por su inteligencia, tranquilidad y pasión por su trabajo, cuyo mundo ordenado comienza a desmoronarse cuando se ve enredado en el recuerdo de ese beso que cambia sus reglas y la mujer que desapareció inmediatamente después.

Beso chispa Netflix Tráiler de Un beso con chispa Embed - Beso dinamita | CLIP OFICIAL | Netflix Reparto de Un beso con chispa Jang Ki-yong como Gong Ji-hyeok

Ahn Eun-jin como Go Da-rim

Kim Mu-Jun

Woo Da-Vi

Nam Gi-Ae

Cha Mi-Kyung